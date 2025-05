Ato pede fim da escala 6x1 com crítica a Zema: 'Inimigo do trabalhador'

Centenas de manifestantes pelo fim da jornada de trabalho 6x1 se reuniram na Praça da Independência, no Hipercentro de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (1º/5), data em que é celebrado o Dia do Trabalho. O ato foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) e reuniu lideranças sindicais que pediram pela revisão da escala de trabalho, tarifa zero no transporte público na capital mineira e dispararam críticas ao governador Romeu Zema (Novo).

“Estamos aqui hoje pela redução da jornada de trabalho 6x1, isenção do imposto de renda e contra as políticas do governo Zema. Esse sistema não beneficia nem os patrões nem o trabalhador”, afirmou o presidente da CUT-MG, Jairo Nogueira, .

O líder sindical destacou a satisfação pela sinalização positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à redução da jornada de trabalho dos celetistas e caraterizou o ato como uma “união de forças”.

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), oposição a Zema na Assembleia, reforçou: “É um governo aliado de quem explora a classe trabalhadora. É um governo que está sempre governando para pequenos grupos econômicos. Isso tem um prejuízo para o conjunto da sociedade, os indicadores que nós temos no nosso estado sobre trabalho, sobre melhoria de renda, são indicadores de políticas federais, porque aqui no estado a gente não tem nada”.







A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), que integra o bloco parlamentar Democracia e Luta ao lado de Beatriz Cerqueira, chamou Zema de “inimigo do trabalhador”. “Os que dizem que vai quebrar a economia são os mesmos que foram contra a abolição da escravidão, são os mesmos que sustentam o trabalho análogo à escravidão. Ele gosta mesmo é de uma chibata e jamais poderá ser a favor dos trabalhadores, não quer nem dar a recomposição salarial aos servidores”, declarou.

A manifestação seguirá para Viaduto Santa Tereza, onde acontecerá uma comemoração ao Dia do Trabalhador. De acordo com a organização, o evento contará com bloco de músicas carnavalescas e outras apresentações artísticas.