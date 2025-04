Podcast debate semana de Zema, leitura no cárcere e trabalho doméstico

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O podcast Política EM Pauta desta desta semana encurtada pelo feriado foi gravado excepcionalmente nesta quarta-feira (30/4). O programa tem como tema os últimos acontecimentos do governo mineiro e matérias especiais publicadas no Estado de Minas. Os repórteres Bernardo Estillac, Bruno Nogueira, Mariana Costa e Sílvia Pires comentaram os destaques dos últimos dias.

No primeiro bloco estão: o reajuste dos servidores em discussão na Assembleia Legislativa (ALMG); o embate entre Romeu Zema (Novo) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE); e o aumento no número de compromissos oficiais do vice-governador Mateus Simões (Novo).







No segundo bloco, o programa discute a matéria especial publicada no caderno Gerais sobre o programa de remissão de pena a partir da leitura de livros nas penitenciárias. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 62.352 detentos participaram do projeto no ano passado em Minas Gerais, distribuídos em 117 unidades prisionais.



O último bloco também é dedicado a uma reportagem especial, esta sobre a realidade do trabalho das empregadas domésticas em Minas e no Brasil e as operações para resgatar pessoas em situação análoga à escravidão.