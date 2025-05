A expectativa no PT sobre o desempenho eleitoral de Freixo em 2026

Apesar de Marcelo Freixo ser um dos grandes nomes da política fluminense no PT do Rio de Janeiro para 2026, a leitura política de alguns petistas é que ele não deverá repetir o feito de 2018, quando foi um dos mais votados do estado para a Câmara dos Deputados.

A avaliação é que a saída de Freixo do PSol, em 2021, sua ida para o PSB, para disputar o governo do estado em 2022, e a ida para o PT no início de 2023 fez com que ele perdesse parte de uma base eleitoral fiel, especialmente de eleitores do PSol.

Petistas consideram também que eleitores do PT já têm seus candidatos a deputado federal e que Anielle Franco irá conquistar parte dos eleitores que votaram no passado em Freixo.