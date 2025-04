O quesito em que Edinho Silva tem larga vantagem contra adversários no PT

Enquanto articula nos bastidores para reduzir as resistências ao seu nome no PT, que pretende presidir, Edinho Silva leva vantagem contra seus quatro adversários em um quesito: o das doações em seu nome feitas aos cofres petistas neste ano.

Segundo a prestação de contas do PT ao TSE até agora, Edinho já doou R$ 38,3 mil ao partido em 2025. O dinheiro foi enviado por ele à sigla em dezenove transferências entre 13 e 27 de fevereiro, em valores de R$ 1.606,22 a R$ 2.336,32.

Até o momento, o candidato de Lula à presidência do PT supera por muito seus oponentes nesse campo. Rui Falcão doou R$ 7,5 mil ao partido; Romênio Pereira, R$ 1,1 mil; e Valter Pomar, R$ 180. No sistema ainda não constam contribuições de Washington Quaquá, prefeito de Maricá (RJ), que fechou 2024 com R$ 76,1 mil doados à legenda.

A eleição à presidência do PT está marcada para 6 de julho.