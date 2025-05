Janja não foi sozinha à Rússia; não há provas de que seja vigiada pelos EUA

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, não fez viagens internacionais sozinha em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) levando consigo 200 malas, ao contrário do que é afirmado em vídeo que circula no Instagram e no X. No vídeo, um homem usando um colete escrito “police” (polícia, em inglês) e um item que parece um distintivo policial diz que Janja andou em uma aeronave com capacidade para 200 pessoas. Ele afirma ainda que a polícia dos Estados Unidos estaria “de olho” na primeira-dama.

A imprensa nacional e internacional não noticiou nada do tipo. Também não há registros de que Janja esteja sendo monitorada pela polícia norte-americana por conta disso, como afirma o homem no vídeo. No site do FBI (Federal Bureau of Investigation), a polícia federal dos Estados Unidos, está explicado que a instituição só faz investigações em outros países mediante convite.

No início de abril deste ano, a Advocacia-Geral da União (AGU) publicou uma instrução normativa sobre a atuação de Janja em compromissos nacionais e internacionais. O documento detalha que o cônjuge do presidente da República, em sua atuação de interesse público, “exerce um papel representativo simbólico em nome do Presidente da República de caráter social, cultural, cerimonial, político e/ou diplomático”.

A recomendação, elaborada a pedido da Casa Civil, comandada por Rui Costa, é de que a agenda de compromissos públicos do cônjuge do presidente da República seja divulgada em site oficial e que as informações sobre despesas e viagens estejam no Portal da Transparência.

As viagens internacionais de Janja e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são amplamente noticiadas pela imprensa e já se tornaram alvo de contestação da oposição. As viagens também são, frequentemente, alvo de desinformação. Recentemente, a chegada da primeira-dama à Rússia gerou uma série de postagens falsas nas redes sociais afirmando que ela teria sido barrada ao chegar no país com diversas malas cheias de dinheiro.

A primeira-dama saiu do Brasil em 2 de maio e chegou à Rússia no dia seguinte, quatro dias antes do presidente Lula (PT). Conforme a agenda de Janja, ela só chegou ao Brasil em 15 de maio. No país, a comitiva presidencial participou da comemoração aos 80 anos da vitória da União Soviética e aliados contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

De fato, Janja viajou para a Rússia a bordo de um avião da FAB, o KC-30. A aeronave é o maior veículo da FAB, com capacidade para 238 passageiros. O responsável pelo conteúdo investigado afirma que ela estava sozinha na aeronave, mas dados do Portal da Transparência apontam que isso não é verdade. Ao menos dois servidores da Presidência que a imprensa aponta como integrantes da equipe informal da primeira-dama, Edson Antônio Moura Pinto e Julia Camilo Fernandes Silva, viajaram para a Rússia e retornaram ao Brasil em veículo oficial nas mesmas datas que Janja.

Sobre o assunto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) esclareceu em nota que a viagem foi realizada “dentro dos trâmites legais e com total transparência”. “Rejeitamos categoricamente a invenção absurda de que teria sido levada uma ‘elevada quantidade de malas’, bem como qualquer menção a incidentes com a bagagem — nada disso ocorreu, nem foi registrado por qualquer autoridade responsável”, frisou a Secom.

Somente neste mês, conforme a agenda da primeira-dama, Janja esteve em dois outros países, mas em nenhuma dessas ocasiões viajou sozinha. Logo após a ida para a Rússia, ela foi para a China junto com o presidente e outros membros do governo federal. Depois, ela acompanhou Lula e outros políticos brasileiros no velório do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica.

Outros conteúdos com desinformação

O vídeo foi publicado originalmente em um perfil no Instagram de um homem que se identifica como Eduardo Matos, empreendedor em tecnologia e inovação. Em alguns dos vídeos publicados no perfil dele, o homem afirma morar nos Estados Unidos. Ele tem 114 mil seguidores. Até 29 de maio, o vídeo investigado pelo Comprova e publicado por ele já contava com 5 mil comentários no Instagram. No X, já acumulava 225,9 mil visualizações. O Comprova tentou contato com Eduardo para saber quais foram as fontes consultadas por ele, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Eduardo produz uma série de peças de desinformação críticas a membros do governo federal, com ataques direcionados aos ministros, à primeira-dama, ao presidente, dentre outros. Em outros vídeos, ele também faz ataques a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um post de fevereiro, por exemplo, ele afirma que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) financiou a saída de Lula da cadeia e a volta dele para a presidência da República. O Comprova já mostrou que documentos da agência norte-americana e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não provam que “o modelo de censura americano foi aplicado no Brasil” para manipular as eleições de 2022.

Além disso, produz conteúdos reagindo a vídeos produzidos por celebridades que apoiaram a eleição de Lula, como Preta Gil, sempre com críticas ligadas às escolhas políticas dessas pessoas. Em alguns dos conteúdos em que reage a vídeos, principalmente de mulheres, reforça um discurso conservador.

Um exemplo é um vídeo em que ele critica as pessoas que foram assistir ao show da Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no início de maio deste ano. Ele afirma que a reunião tratou-se de uma reunião de pessoas em um “culto profano”.

Colete e distintivo

Apesar de se identificar como empreendedor em tecnologia e inovação nas redes sociais, no vídeo em que critica Janja, Eduardo faz parecer que é uma autoridade policial ao usar um colete escrito “police” (polícia, em inglês) e um item que se assemelha a um distintivo policial.

A caracterização confere ar de autoridade quando ele diz que Janja está sendo vigiada pela polícia norte-americana. Dessa forma, quem assiste somente a este vídeo pode achar que o homem realmente se trata de uma autoridade policial e possui informações privilegiadas sobre um possível monitoramento da primeira-dama.

O homem ainda não detalha de onde tirou a informação de que Janja viajou para o exterior com 200 malas, nem de que a polícia norte-americana estaria vigiando a primeira-dama. Ele apenas faz essas afirmações de forma categórica, o que induz o espectador a acreditar que o que ele diz é verdade. Além disso, a afirmação de que ela está sendo vigiada pelos norte-americanos é feita com um tom conspiratório e se aproveita do fato de que dificilmente uma investigação do tipo seria confirmada pelas forças de segurança de outro país.

Fontes que consultamos

Busca reversa no Google por meio de um frame do vídeo publicado no X para identificar o verdadeiro autor da postagem. Assim, o perfil dele no Instagram foi localizado; pesquisa em veículos da imprensa nacional e internacional; consulta à Secom do governo federal.

Por que o Comprova investigou essa publicação

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.