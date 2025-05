Lula confirma presença em velório de Mujica e presta homenagem ao amigo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que irá ao Uruguai para o velório do ex-presidente José "Pepe" Mujica, que morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos. A cerimônia será realizada nesta quarta-feira (14), no Palácio Legislativo, em Montevidéu.

Ainda em visita oficial à China, Lula falou à imprensa sobre a perda do amigo e aliado político. Em coletiva concedida a jornalistas, o presidente lamentou a morte de Mujica e anunciou que irá a Montevidéu assim que retornar a Brasília.

"Eu pretendo, chegando a Brasília, ir ao enterro do Pepe Mujica, porque o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente, com demonstração de muita dignidade e muito respeito", afirmou Lula. O ppresidente e sua comitiva embarcaram de volta ao Brasil após a entreivsta. A previsão é que eles chegam nesta quarta-feira (14/5) a noite.

O presidente também destacou o papel histórico de Mujica, que passou 12 anos preso durante a ditadura militar uruguaia e se tornou um dos símbolos da luta pela democracia e justiça social na América Latina.

“O Pepe Mujica não foi apenas um militante de esquerda, um senador, um deputado ou um presidente da República. Ele foi um presidente muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda. Se ele não tivesse nascido, o mundo precisaria que alguém como ele tivesse existido. Um exemplo de ser humano, com dignidade, respeito, solidariedade e coragem”, declarou.

Em nota, Lula exaltou o legado político e social do ex-presidente uruguaio. "Em seus quase 90 anos de vida, Mujica combateu fervorosamente a ditadura que um dia existiu em seu país. Defendeu, como poucos, a democracia. E nunca deixou de militar pela justiça social e o fim de todas as desigualdades", escreveu.

O presidente também manifestou solidariedade à viúva, a ex-senadora Lucía Topolansky, familiares, amigos e companheiros de Mujica. "Que o amor que Mujica sempre distribuiu ao povo seja agora recebido de volta por Lucía e por todos aqueles que conviveram com ele. E que o conforto chegue logo aos seus corações", afirmou.

Amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu hoje, nos deixando cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da… pic.twitter.com/XDZJTA2BUw — Lula (@LulaOficial) May 14, 2025

Diante da morte de Mujica, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de três dias no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Despedida de Pepe Mujica

A despedida oficial de Mujica terá início às 10h, com um cortejo que partirá do edifício da Presidência uruguaia, passará pela sede do Movimento de Participação Popular — grupo político fundado por Mujica — e seguirá até o Palácio Legislativo.

Segundo o jornal uruguaio El Observador, o corpo do ex-presidente será cremado na quinta-feira (15).