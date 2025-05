Governo lamenta morte de ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica

O Itamaraty soltou uma nota lamentando a morte do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, aos 89 anos, nesta terça-feira (13/5) em Montevidéu.

"Neste momento de dor, o Governo brasileiro estende à viúva Lucía Topolansky e aos familiares do ex-Presidente, assim como ao governo e ao povo uruguaios, seus mais sentidos pêsames e expressões de solidariedade", escreveu o governo federal.

O ministério das Relações Exteriores destacou que as posições do político em favor de blocos que buscavam a integração de países da América do Sul e Latina e a construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária.

"O legado de 'Pepe' Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações", disse a nota.

No final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao país vizinho condecorar Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, maior honraria brasileira a estrangeiros; em 2016, foi galardoado com o Grande Colar, grau máximo da Medalha da Inconfidência, pelo governo de Minas.

Em abril de 2024, o uruguaio revelou que lutava contra um câncer de esôfago, mas o tumor se espalhou por seu corpo fez com que os médicos, após 32 sessões de radioterapia, optassem por cuidados paliativos.

Mujica atuou, nos anos 70, como guerrilheiro do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros e foi preso de 1972 a 1984. Já liberto e com o país já redemocratizado, ele presidiu o Uruguai de 2010 a 2015, quando ficou internacionalmente conhecido por não ser muito afeito a luxos e por uma vida simples.

Veja nota completa:

O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento na data de hoje do ex-Presidente da República Oriental do Uruguai, José Alberto “Pepe” Mujica, aos 89 anos, em Montevidéu.

Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas.

Em 5 de dezembro do ano passado, durante visita a Montevidéu, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou “Pepe” Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Na ocasião, o Presidente da República referiu-se ao ex-Presidente Mujica como “a pessoa mais extraordinária” entre os presidentes com quem conviveu.

O legado de “Pepe” Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações.

Neste momento de dor, o Governo brasileiro estende à viúva Lucía Topolansky e aos familiares do ex-Presidente, assim como ao governo e ao povo uruguaios, seus mais sentidos pêsames e expressões de solidariedade.