A primeira-dama Janja da Silva rebateu nesta terça-feira (27/5) os ataques sofridos pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado hoje.

Janja disse estar indignada com o desrespeito sofrido por Marina, e exaltou o trabalho da ministra no combate ao desmatamento e às mudanças climáticas. Elogiou ainda a bravura de Marina, e disse que a ministra “jamais se curvará a um bando de misóginos”

“Impossível não ficar indignada com os desrespeitos sofridos pela ministra Marina Silva durante sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado. Marina Silva é uma ministra que merece extremo respeito”, escreveu Janja em sua conta no Instagram.

“(Marina) Implantou políticas que contribuíram significativamente para o (combate ao) desmatamento em nosso país, e seu dedicado trabalho torna o Brasil cada vez mais referência nas ações de combate às mudanças climáticas”, acrescentou ainda.

Durante sessão no Senado, Marina sofreu ataques de diversos senadores, incluindo o presidente do colegiado, Marcos Rogério (PL-GO), Omar Aziz (PSD-AM) e Plínio Valério (PSDB).

Ela deixou a sessão após uma declaração de Plínio. “Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar”, disse o senador. Marina exigiu um pedido de desculpas, o que não ocorreu, e deixou a sessão. Logo depois, a jornalistas afirmou que foi desrespeitada pelos senadores.

Janja encerrou sua publicação com mais elogios à ministra, e criticou a atitude desrespeitosa dos senadores que protagonizaram o bate-boca, todos homens.

“Sua bravura nos inspira e sua trajetória nos orgulha imensamente. Uma mulher reconhecida mundialmente por sua atuação com relação à preservação ambiental jamais se curvará a um bando de misóginos que não tem a decência de encarar uma ministra em sua grandeza”, disse a primeira-dama.