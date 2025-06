MG: motorista em ‘racha’ despenca em ribanceira de 60m à margem de rodovia

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado na manhã deste domingo (22/6) após um carro despencar em uma ribanceira à margem da BR-232, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo a corporação, o ocupante do veículo participava de um "racha" com outro automóvel, quando perdeu o controle da direção na altura do KM 383 da rodovia, dois quilômetros antes do Posto do Milhão.

A ribanceira, conforme os militares, tem cerca de 60 metros abaixo do nível da pista. O carro só parou quando atingiu uma área de matagal. Ambos os veículos estavam em alta velocidade, informaram os bombeiros.

A concessionária WAY Brasil e o Samu chegaram primeiro ao local e solicitaram o apoio dos bombeiros para retirada da vítima, que estava em local de difícil acesso e com suspeita de fratura na perna esquerda.

O outro motorista fugiu, sentido Belo Horizonte.

