MG: veja quem são os jovens mortos em tragédia na BR-116

As vítimas de um acidente grave, no fim da madrugada deste domingo (22/6), na BR-116, no Vale do Rio Doce, foram identificadas como Amanda Oliveira e Lincoln Rodrigues, ambos de 22 anos, e Maria Eduarda, de 16. O veículo em que eles estavam capotou na altura do KM 370, entre os municípios de Frei Inocêncio e Mathias Lobato.

Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Neste momento difícil, nos solidarizamos com as famílias e amigos, desejando que encontrem força e consolo para seguir. Que as lembranças e o amor que deixaram jamais sejam esquecidos”, publicou a Prefeitura de Frei Inocêncio em referência às mortes de Amanda e Maria Eduarda.

Já a Prefeitura de Mathias Lobato emitiu nota de pesar em decorrência do falecimento de Lincoln. “Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, declarou o Executivo.

O acidente

Testemunhas relataram que os ocupantes do carro voltavam de uma festa na cidade de Jampruca, e o motorista perdeu o controle da direção. A PRF explicou que o carro capotou diversas vezes e parou na mata ao lado da rodovia.

A presença do Corpo de Bombeiros foi solicitada pela perícia da Polícia Civil para retirar os corpos da jovem e da adolescente, que ficaram presos às ferragens do automóvel.

O corpo de Lincoln foi localizado em meio à vegetação – o jovem teria sido projetado para fora do carro no momento do capotamento.

O local do acidente é o mesmo onde, em janeiro, ocorreu uma colisão entre um carro e um caminhão, que causou a morte de quatro pessoas.