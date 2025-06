BR-381: tombamento de caminhão interdita a rodovia na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um novo acidente causa a interdição da BR-381, neste sábado (21/6). Uma carreta tombou próximo a Brumadinho (MG) e ainda não se tem informações sobre a situação do motorista. Na noite dessa sexta-feira (20/6), uma carreta-tanque também tombou e pegou fogo, próximo a Bela Vista de Minas (MG), causando a morte do motorista. O tráfego teve que ser interrompido durante toda a noite e só foi liberado no início desta manhã.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente da manhã deste sábado aconteceu no km 527, no sentido BH da rodovia nomeada como Fernão Dias. O tombamento também causou o fechamento da pista e os motoristas que seguem de SP para a capital devem ter paciência.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a rodovia, até as 9h o tráfego fluía em apenas uma pista, mas a partir de então o trânsito está totalmente interditado. O engarrafamento já chega a seis quilômetros e não há previsão de liberação da rodovia.

Bela Vista de Minas

O primeiro acidente, em Bela Vista de Minas ocorreu por volta de 21h de sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acionou o Corpo de Bombeiros, foi comunicada do acidente por motoristas de outros caminhões, que informaram ter visto o veículo tombado na pista, pegando fogo.

Quando os policiais chegaram ao local, Havia uma grande cortina de fumaça e o fogo estava alto. Quatro viaturas dos bombeiros foram enviadas à região, já que o risco era grande, pois o fogo também atingiu a vegetação.

O tráfego teve que ser interrompido durante toda a noite e só foi liberado no início da manhã, quando o Corpo de Bombeiros já havia terminado os trabalhos de conter as chamas da carreta e do mato. A pista também precisou ser limpa e os militares jogaram serragem no óleo derramado.

Carreta-tanque tombou e pegou fogo na BR-381, próximo a Bela Vista de Minas (MG) CBMMG/Reprodução

Segundo a PRF, a carreta saiu da pista numa curva e, depois de tombar, ocorreu uma explosão. O motorista não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado.

Mais acidentes

No viaduto próximo à Fiat, em Betim, um automóvel de passeio capotou e provoca um grande engarrafamento, pois o carro ocupa duas pistas, além de ter derramado combustível. Será preciso jogar serragem e fazer a lavagem do local.