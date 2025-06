Militar morre ao bater carro em carreta na BR-040

Um policial militar morreu na madrugada desta sexta-feira (20/6) em um acidente na rodovia BR-040, no município de Paracatu, Região Noroeste de Minas Gerais. A vítima morreu na hora, sem tempo de salvamento.



A batida aconteceu na altura do Km 86 da via, onde Elias Martins Junior perdeu o controle da direção e bateu seu carro na traseira do caminhão, que estava parado no acostamento, perto de um antigo posto de gasolina desativado. O caminhoneiro não se feriu.



A vítima tinha 29 anos, era natural de João Pinheiro e havia sido selecionada para o curso de formação de oficiais em Belo Horizonte. A batida aconteceu quando ele voltava para a cidade natal.



A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros (CBMMG) e a perícia da Polícia Civil (PCMG).



Ainda não se sabe o que teria feito o militar perder de controle do veículo. O caso será investigado.