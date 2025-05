BR-040: Viaduto da Mutuca terá faixa interditada nesta terça (27)

O viaduto Mutuca, na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá desvios de faixas nesta terça-feira (27). A intervenção ocorre entre 10h e 16h na altura do quilômetro 545 devido a troca de um poste de iluminação na via.

O reparo será realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Lima e, para viabilizar o serviço e garantir a segurança no local, uma faixa em cada sentido será interditada e os motoristas deverão seguir pelas demais faixas de rolamento.

Além da intervenção municipal, a EPR Via Mineira, responsável pela via, seguirá com serviços programados de reparo das juntas de dilatação da estrutura. A empresa vai dar apoio à operação com recursos operacionais e sinalização, orientando os motoristas durante toda a execução dos serviços.

A concessionária reforça que é importante redobrar a atenção e respeitar a sinalização e os limites de velocidade.