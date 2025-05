Manutenção deixa bairros da Grande BH sem água nesta terça (27)

Bairros de Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia, cidades da região metropolitana, estão sem água nesta terça-feira (27/5) devido a uma manutenção.

Segundo a Copasa, a previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da tarde de hoje.

A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.

Confira os bairros afetados em cada município na listagem abaixo:

Belo Horizonte

Acaiaca, Antônio Ribeiro de Abreu, Beija-Flor, Beira Linha, Belmonte, Betânia, Boa Esperança, Cachoeirinha, Caiçaras, Capitão Eduardo, Conjunto Capitão Eduardo, Conjunto Paulo VI, Dom Silvério, Engenho Nogueira, Ermelinda, Goiânia, Granja Werneck, Grotinha, Jardim Montanhês, Jardim Vitória, Lajedo, Maria Teresa, Mirante, Monsenhor Messias, Monte Azul, Montes Claros, Nazaré, Novo Aarão Reis, Novo Lajedo, Ouro Minas, Paulo VI, Ribeiro de Abreu, Santa Maria, São Francisco, São Gabriel, Tiradentes, Três Marias, Tupi A, Tupi B e Vista do Sol.

Sabará

Amélia Moreira, Borba Gato, Borges, Condomínio Jardim dos Borges e Distrito Industrial Simão da Cunha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Santa Luzia

Adeodato, Alto da Maravilha, Barreiro do Amaral, Bela Vista, Bicas, Bom Destino, Bom Jesus, Bonanza, Camelos, Capitão Eduardo, Centro, Chácaras Recanto Flamboyant, Colorado, Condomínio Estâncias dos Lagos, Condomínio Recanto da Mata, Condomínio Recanto do Luar, Condomínio Retiro do Recreio, Conjunto Habitacional Carreira Comprida, Córrego Frio, Córrego Tenente, Distrito Industrial Simão da Cunha, Dona Rosarinha, Esplanada, Fazendinha do Barão, Fecho, Frimisa, Gameleira, Gameleira II, Idulipe, Imperial, Industrial Americano, Kennedy, Liberdade, Maria Adélia, Mata dos Ipês, Mirante do Barão, Morada do Rio, Moreira, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, Novo Centro, Padre Miguel, Parque Boa Esperança, Parque Nova Esperança, Petrópolis I, Petrópolis II, Pinhões, Ponte Grande, Ponte Pequena, Quarenta e Dois, Rio das Velhas, Santa Helena, Santa Matilde, Santa Mônica, São Francisco, São Geraldo, São João Batista, Vale das Acácias, Vale dos Coqueiros, Vila das Mansões, Vila Íris, Vila Olga, Vila Parnaso, Vila Santa Rita de Cássia e Vila São Mateus.