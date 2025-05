PCMG faz operação em Santa Catarina e São Paulo para prender quadrilha

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Santos e Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo, e em Balneário Camboriú, Santa Catarina. As investigações tiveram início após furto em uma empresa da área de soluções tecnológicas, no dia 12 de janeiro deste ano, em Belo Horizonte.

O cumprimento dos mandados começou na última terça-feira (20/5), por meio da coordenação do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da PC. Três suspeitos foram presos.

"Essa organização criminosa atua em vários estados do país. Eles têm como foco principal, sobretudo, o furto de equipamentos como, câmeras de segurança, HD externo, eletrônicos em geral", afirma o delegado Gustavo Barletta.

A dinâmica do crime, segundo ele, acontece após um corte de energia, provocado pelos próprios membros da organização. "Eles desligam a chave do relógio da empresa, cortam a luz e ficam monitorando. Colocam um papel no portal e saem. Horas depois, retornam e veem se o papel continua no portão. Se estiver, é sinal que ninguém foi ver o que aconteceu", descreve o delegado. A partir do momento em que identificam a vulnerabilidade da empresa, os criminosos entram dentro da instituição e realizam o carregamento dos materiais eletrônicos, em caminhões pequenos.

O delegado ainda explica que os três presos são suspeitos de financiar e indicar os locais furtados, bem como promover o esquema para que a mercadoria chegasse aos receptadores finais - empresas sediadas em shoppings populares. "Essas empresas receptoras são amparadas em notas fiscais falsas e conseguem colocar os produtos no varejo, a preços abaixo do mercado, seja no próprio balcão ou através de plataformas de e-commerce", destaca Barletta. Além das prisões, foram apreendidos seis veículos de luxo, todos novos.

Mandados de busca

Durante o mandado de busca em Santa Catarina, os policiais encontraram uma espécie de cassino clandestino, com diversos dispositivos para jogos eletrônicos e aposta ilegal. No momento que os policiais civis estavam no local, uma equipe da Polícia Federal também compareceu para cumprimento de buscas no mesmo endereço, mas com outro suspeito.

Já em Itaquaquecetuba, a busca foi cumprida em uma transportadora, onde foram apreendidos veículos de luxo. Também foi localizada uma frota de caminhões, cuja origem ainda está sendo investigada.

Em Santos, foram apreendidos veículos novos, além de uma bicicleta de fibra de carbono de alto valor. A PC ainda encontrou cadernos com anotações referentes à venda de diversos produtos. As investigações apontam que o suspeito preso no litoral paulista seria o responsável por encaminhar a carga furtada para a cidade do Rio de Janeiro, onde era comercializada.