Homem é executado com tiro na nuca dentro de bar em Minas; veja vídeo

Um homem foi executado dentro de um bar, na cidade de Canápolis, na noite do último sábado (24/5). Imagens de uma câmera de segurança mostram o assassinato. O vídeo ajudou a Polícia Militar a prender dois homens horas depois do crime. A execução foi no bairro Boa Esperança, na cidade do Triângulo Mineiro. A vítima tinha 39 anos.



O vídeo mostra a vítima, de boné de cor clara, tentando comprar uma cerveja. Segundo o boletim de ocorrência, o atendente disse ao homem que o bar estava quase fechando. O cliente conversa com o atendente por um tempo, antes que os assassinos se aproximem. A certo momento, um homem de boné vermelho se posiciona atrás da vítima e atira na nuca, sem que o homem sequer perceba o que lhe ocorria. Pelas imagens, os assassinos nem conversaram com o alvo.



Os criminosos foram identificados por testemunhas e pelas imagens. Ele têm 48 e 41 anos. Após atirarem contra a vítima, os executores fugiram em direção à BR-153. Mas um cerco da PM impediu que eles seguissem em fuga.



A arma do crime estava com os dois homens presos. O atirador afirmou que o alvo teria lhe ameaçado de morte após uma briga há cerca de seis meses.



Além do homicídio, eles poderão responder por porte ilegal de arma de fogo.

