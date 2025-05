Homem é ferido com canivete após cobrar R$ 20 em bar

Um homem foi ferido com um canivete por cobrar R$ 20 em um bar, no Bairro Lagoa Seca, em São Pedro dos Ferros, Zona da Mata mineira. O caso aconteceu no sábado (24/5) e o suspeito, de 58 anos, foi preso em flagrante.





Segundo a Polícia Civil (PCMG), a vítima, de 48 anos, sofreu um golpe de canivete depois de um desentendimento entre ele e a pessoa cobrada. Ele foi socorrido e recebeu cuidados médicos na cidade e depois foi transferido para o Hospital São Sebastião, em Raul Soares, Zona da Mata.





Ainda de acordo com a PC, o suspeito fugiu, mas foi logo encontrado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ponte Nova.





Informações iniciais apontaram que o homem foi acusado por tentativa de homicídio. Depois de ouvido, ele foi levado ao sistema prisional.





O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia