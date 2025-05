Grande BH: suspeita de homicídio é presa após dois anos foragida

Uma mulher de 48 anos, que estava foragida da Justiça há cerca de dois, foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na última sexta-feira (23/5) em Belo Horizonte. Ela é investigada pelo homicídio de uma jovem, de 26, em Nova Lima, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com informações divulgadas pela 2ª Delegacia da PCMG em Nova Lima, a vítima era amiga da irmã da suspeita. As duas estariam em bar na cidade da Grande BH quando a jovem teria se exaltado ao se deparar com o ex-marido acompanhado de outra mulher. Nesse momento, a suspeita teria tentado conter a situação, o que teria desagradado a vítima.

Após o desentendimento, a jovem foi até a residência da amiga e continuou a discussão com a irmã dela. As duas lutaram, e a suspeita teria atingindo a virilha da vítima com uma faca. Ela foi socorrida, mas morreu dias depois, no hospital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde então, a mulher estava foragida. A equipe policial localizou a suspeita em Belo Horizonte. Ela foi detida, encaminhada ao sistema prisional e colocada à disposição da Justiça.