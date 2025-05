Copasa faz buracão para consertar rede e causa caos em porta de maternidade

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O rompimento de uma tubulação de água da Copasa, na tarde do último sábado (24/5), tem trazido transtorno para quem precisa chegar até o Hospital Sofia Feldman, no Bairro Tupi, na Região Norte de Belo Horizonte. Para além da quantidade de água que cobriu a entrada da unidade de saúde e invadiu comércios na Rua Antônio Bandeiras, para manutenção da rede foi preciso abrir uma cratera de cerca de três metros de profundidade e cerca de sete metros de diâmetro.

O filho recém-nascido de Fabiola Teixera, de 37 anos, está internado na maternidade. Apesar da secretária estar hospedada em uma casa de apoio a mães, na rua da unidade de saúde, ela relata que o acesso ao local está difícil, uma vez que carros não podem chegar próximo da portaria. “Ontem [domingo] foi ainda mais difícil de chegar aqui. Os carros de aplicativo tinham que dar tanta volta que ficava até mais caro”, relata a secretária.

As obras também têm impactado na chegada das ambulâncias. Antes, a entrada acontecia pela Rua Antônio Bandeiras, mas até que a via seja restaurada é preciso que o veículo de urgência dê voltas pelo quarteirão e manobre pela Rua Narciso, bem em frente à cratera.

“Além do transtorno, tem barulho o dia todo e de noite. Até de madrugada eles estão trabalhando. Na recepção do hospital o barulho e em alguns consultórios o barulho está incomodando bastante”, relata Fabiola, que acompanha o filho em uma enfermaria neonatal.

As enfermeiras Juliana Diamantino e Geane Cardoso estão fazendo estágio de especialização no Hospital Sofia Feldman. Logo no primeiro dia elas tiveram dificuldade de chegar até a unidade devido à obra. “Eu tive que dar volta por trás do hospital, não consegui entrar pelos fundos, tive que dar a volta até chegar próximo da entrada principal de novo. O acesso esta bem complicado”, explica Juliana.

De acordo com a Copasa, a previsão é que a obras para restauração da tubulação sejam concluídas até a noite desta segunda-feira (26/5). A empresa afirmou, ainda, que os imóveis ao redor da manutenção, incluindo o hospital, não foram afetados pelo desabastecimento.