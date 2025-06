BR-040: trecho entre BH e Juiz de Fora terá novos limites de velocidade

Motoristas devem se preparar para mudanças nos limites de velocidade na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Os limites de velocidade em trechos específicos serão alterados a partir de junho.

A medida faz parte do plano de Trabalhos Iniciais da EPR Via Mineira, empresa responsável pela concessão da rodovia. O objetivo é aumentar a segurança viária e promover uma convivência mais equilibrada entre veículos leves e pesados, sobretudo em áreas urbanas e regiões com histórico de acidentes.

Segundo a concessionária, os novos limites, que vão de 40 km/h a 100 km/h, foram definidos com base em estudos técnicos que consideraram fatores como relevo, volume de tráfego, histórico de sinistros e presença de áreas urbanas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também contribuiu com recomendações para a escolha dos pontos.

De acordo com Anderson Cinco, gerente de operações da EPR, “cada trecho tem sua especificidade” e a definição das velocidades foi pautada principalmente pela segurança viária. “Foram considerados critérios como cruzamentos de pedestres, áreas urbanas, presença de ciclistas e travessias”, explica.

Entre Nova Lima, na Região Metropolitana da capital, e Belo Horizonte, por exemplo, não há previsão de trechos com velocidade mínima de 40 km/h. Nesse segmento, os novos limites serão de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para os pesados, conforme os dados mais recentes da concessionária.

Radares com nova tecnologia serão instalados

Oito novos radares entrarão em operação até julho de 2025 em pontos estratégicos da BR-040, como em Nova Lima, Itabirito, Congonhas, Barbacena e Santos Dumont. Os equipamentos contam com tecnologia mais avançada e serão utilizados para registrar infrações e monitorar padrões de tráfego.

A concessionária destaca que os dados são criptografados e encaminhados diretamente para os órgãos de trânsito competentes. “A EPR não recebe qualquer valor oriundo de multas. Nossa função é instalar, operar e manter os equipamentos”, esclarece Anderson.

Segundo Anderson, a EPR Via Mineira também vai promover campanhas de conscientização para orientar motoristas sobre as mudanças. O plano de comunicação inclui painéis de mensagens variáveis, novas placas de sinalização e ações educativas. “A comunicação visual já começou e será intensificada até a entrada em vigor dos radares”, afirma o gerente.

Ele destaca que o Programa de Redução de Acidentes (PRA), realizado em parceria com a PRF, já apresenta resultados positivos. Em pontos críticos, como a Curva da Celinha e os trevos de Moeda e do Bairro Paulo VI, por exemplo, não foram registradas mortes após intervenções como melhoria na sinalização e reconfiguração de faixas.

Duplicação da BR-040

As primeiras obras de duplicação da BR-040 sob responsabilidade da EPR Via Mineira devem começar em 2026, em um dos trechos mais críticos da estrada que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora. O cronograma das intervenções foi apresentado durante um evento realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Belo Horizonte.

A concessionária assume a administração do trecho de 232 quilômetros em 6 de agosto de 2025, com um contrato de concessão válido por 30 anos. A EPR passa a ocupar o lugar da antiga operadora, Via 040, que devolveu a concessão sob alegação de prejuízos financeiros.

A BR-040, que originalmente integrava um único contrato com mais de 1.100 quilômetros entre Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), foi dividida em quatro lotes pela ANTT para atrair novos investidores. Até o momento, apenas o trecho entre a capital mineira e Juiz de Fora foi licitado. A parte que liga Belo Horizonte a Cristalina, em Goiás, deve ser ofertada em setembro.

Antes da duplicação começar, a concessionária vai focar em intervenções emergenciais de requalificação da pista. Essas obras estão previstas para iniciar já no próximo mês e incluem serviços de recuperação do pavimento, melhorias na sinalização vertical e horizontal e intervenções no sistema de drenagem, em preparação para o período de chuvas no fim do ano.

O plano apresentado também prevê a duplicação completa da rodovia até 2032, com início das obras em 2026, em Congonhas, na Região Central do estado. A proposta é garantir mais segurança aos usuários e melhorar a fluidez no tráfego de veículos, principalmente em áreas com grande circulação de caminhões e trechos que apresentam alto índice de acidentes.

Via Expressa em BH também terá mudança de velocidade

Além da BR-040, outra via importante da Região Metropolitana de Belo Horizonte passará por mudanças. A partir da próxima terça-feira (17/6), a velocidade máxima nas pistas centrais da Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck (Via Expressa) será reduzida de 80 km/h para 60 km/h em um trecho de cerca de cinco quilômetros, entre a Rua Coração Eucarístico de Jesus, na Região Noroeste da capital, e a Avenida Teleférico, no limite com Contagem.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a medida integra a Política de Segurança no Trânsito do município, que tem como meta reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2030. Serão instaladas 20 novas placas de sinalização e faixas de pano para alertar os motoristas sobre a mudança. Os equipamentos de fiscalização também serão reprogramados com o novo limite.

Trechos com novos radares previstos na BR-040:

Nova Lima (km 545,9) – sentido Juiz de Fora: 100 km/h (leves) / 80 km/h (pesados)

Nova Lima (km 551,4) – sentido Juiz de Fora: 100 km/h / 80 km/h

Itabirito (km 589,9) – sentido BH: 60 km/h

Congonhas (km 603,7) – sentido BH: 80 km/h

Congonhas (km 614,6) – ambos os sentidos: 60 km/h

Barbacena (km 716,3) – sentido BH: 60 km/h

Santos Dumont (km 737,1) – sentido BH: 60 km/h

