Vídeo: caminhão explode após tombar em curva da BR-381

Um caminhão-tanque carregado de combustível explodiu após tombar em uma curva da BR-381, em Bela Vista de Minas, na Região Central do estado, na noite desta sexta-feira (20/6). Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estiveram no local constataram que o motorista morreu devido ao acidente.

As explosões provocaram uma enorme coluna de fumaça. Vídeos gravados por motoristas que passavam pelo local registraram o veículo sendo consumido pelas chamas.

Em um dos vídeos que a reportagem teve acesso, um motorista disse ter presenciado o tombamento do caminhão. Segundo a testemunha, o condutor do caminhão estava "segurando o trânsito" atrás dele e não conseguiu fazer a curva, vindo a tombar.

O acidente aconteceu próximo ao Mirante do Cristo. O trânsito encontra-se congestionado, enquanto equipes de resgate e combate ao incêndio, do Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuam na ocorrência.