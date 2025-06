BH: frentista é agredido e ameaçado durante assalto a posto de gasolina

Um posto de combustíveis localizado na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Heliópolis, Região Norte de Belo Horizonte, foi assaltado durante a madrugada desta sexta-feira (20/6). Durante a ação criminosa, um frentista, de 50 anos, foi agredido e ameaçado.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), o frentista contou que um carro com três homens parou no posto por volta das 2h. O motorista pediu que o frentista abastecesse o veículo no valor de R$ 100. Durante o procedimento, um dos ocupantes desceu do carro armado e anunciou o assalto. O frentista foi coagido, teve as mãos amarradas e foi colocado em uma sala do estabelecimento. O suspeito ainda pegou a quantia de R$ 90 que estava com o trabalhador.





O funcionário alegou ainda que recebeu uma coronhada na cabeça, mas recusou atendimento médico. Ainda de acordo com a PM, câmeras de segurança registraram que o trio usou uma serra elétrica para abrir o cofre. O valor levado ainda não foi estimado pela administração do posto de combustíveis.

Segundo o frentista, também foram levados R$ 300 e um frigobar que estava em uma sala do estabelecimento. Depois disso, os suspeitos, vestidos com blusas de frio, bonés e máscaras, fugiram pela avenida, no sentido Bairro/Centro. Até o momento, nenhum deles foi localizado.