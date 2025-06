MG: 127 cidades estão sob alerta de baixa umidade

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta sexta-feira (20/6), um alerta amarelo de baixa umidade para 127 cidades mineiras até as 21h de sábado (21/6). O tempo frio e seco é típico do inverno, estação que começa oficialmente às 23h42 de hoje.

As regiões afetadas são: Norte, Noroeste, Sudoeste e Triângulo Mineiro. A umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%.

O Inmet orienta a população a beber bastante líquido e evitar desgaste físico ou exposição ao sol nas horas mais secas do dia. Em caso de emergência entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades em alerta

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Araguari

Araporã

Araxá

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitão Enéas

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Catuti

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Cônego Marinho

Conquista

Coração de Jesus

Coromandel

Delfinópolis

Delta

Dom Bosco

Douradoquara

Espinosa

Estrela do Sul

Formoso

Francisco Sá

Fronteira

Frutal

Gameleiras

Grão Mogol

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Icaraí de Minas

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacarambi

Itamogi

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Juvenília

Lagoa dos Patos

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Montes Claros

Natalândia

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Pai Pedro

Paracatu

Patis

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirajuba

Planura

Ponto Chique

Porteirinha

Prata

Riachinho

Riacho dos Machados

Romaria

Sacramento

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco

São Francisco de Sales

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Serranópolis de Minas

Tapira

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Varzelândia

Verdelândia

Veríssimo