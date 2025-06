Com o objetivo de diminuir o excesso de veículos e preservar o estilo de vida tranquilo, moradores de Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, criaram a campanha “Lavras Novas a pé”. A iniciativa surgiu após o aumento do fluxo de veículos, especialmente nos fins de semana, o que tem causado transtornos na mobilidade das pessoas.

Lavras Novas é um pequeno vilarejo, acolhedor e com um charme que se perde quando as ruas ficam cheias de carros. O excesso de veículos nas ruas traz impactos negativos, como poluição visual, sonora e atmosférica, o que afeta tanto os moradores quanto os visitantes.

O vilarejo tem uma estrutura pequena, com uma única rua principal. O acúmulo de carros dificulta muito a circulação de pedestres e o direito de ir e vir dos moradores. Além disso, os veículos acabam ofuscando a visibilidade de bares, restaurantes, lojinhas e outros estabelecimentos locais, prejudicando o comércio.

Segundo Gleisson Bispo, presidente da associação de moradores, o problema com o trânsito em Lavras Novas já preocupa desde 2010, mas nas últimas temporadas a situação se agravou. “O número de carros cresceu muito, prejudicando a circulação dos pedestres, aumentando a poluição e afetando até a visibilidade dos comércios locais. A campanha é um pedido coletivo para que os visitantes explorem a vila de forma mais consciente”, explica.

A campanha incentiva que visitantes que estão hospedados nos hotéis deixem os veículos parados nas pousadas durante toda a estadia. Para quem chega apenas para o dia, a orientação é que utilizem os estacionamentos privados. Além de melhorar o fluxo de pessoas, a ação valoriza a experiência de conhecer a vila caminhando, observando a arquitetura, apreciando a natureza e interagindo com os moradores.

O impacto do projeto tem sido positivo, com apoio de moradores e empresários. André Coelho, empresário local, reforça que caminhar por Lavras Novas é fundamental para quem deseja sentir o verdadeiro clima do lugar. “Aqui o ar é puro, as pessoas gostam de conversar nas calçadas, as crianças brincam na rua, os animais circulam livremente. O excesso de carros tirava essa liberdade”, relata.

Itamar de Carvalho, técnico em turismo e meio ambiente, nascido e criado na vila, reforça que caminhar por Lavras Novas é a melhor maneira de sentir o verdadeiro clima do lugar. “Aqui, o tempo passa mais devagar. Caminhar significa viver a cultura local, ouvir histórias dos moradores mais antigos, tomar um café com broa e apoiar o comércio. A campanha traz benefícios para todos: moradores, comerciantes e visitantes”, destaca.

A proposta da campanha também é resgatar a essência tranquila de Lavras Novas, um dos maiores atrativos da região. Mais do que um destino turístico, o vilarejo é lar de muitos moradores que desejam manter o estilo de vida simples e acolhedor. Com menos carros nas ruas, os moradores querem manter o que a vila tem mais especial: o silêncio, a paz e a liberdade de caminhar.

