MG: homem é esfaqueado nas costas após ameaçar processar uma loja

Um homem, de 52 anos, foi esfaqueado nas costas na tarde dessa quinta-feira (20/5), em Mutum, no Vale do Rio Doce, após ameaçar uma funcionária de uma sorveteria, de 19 anos. O crime foi cometido por um homem de 27 anos, irmão da funcionária, que atacou a vítima de surpresa.

No local, os policiais fizeram contato com uma testemunha que estava próxima da vítima. Ela informou ter pegado o celular do homem, que caiu no chão quando ele foi atingido pelas costas. O aparelho foi entregue para a PM.

As imagens de câmeras de segurança próximas ao local registraram toda a ação. Nas gravações, o autor chegou em uma moto vermelha, acompanhado de uma mulher na garupa. Ele desceu rapidamente do veículo e atacou a vítima pelas costas com golpes de faca, sem possibilidades da vítima se defender. Em seguida, os dois deixaram o local sem prestar socorro. Com as imagens, a polícia conseguiu identificar a mulher que estava na moto. Ela trabalha em uma sorveteria da cidade e, após rastreamento, foi localizada pelos militares e deu sua versão da acorrência. No depoimento, ela relatou que a vítima, aparentemente embriagada, foi ao estabelecimento pedindo para usar o banheiro, que é de uso exclusivo dos funcionários. Temendo uma reação agressiva, a jovem acabou autorizando o acesso. Mesmo após usar o banheiro, o homem de forma agressiva ameaçou processar o local antes de ir embora

Com medo de encontrar novamente com o homem depois de sair do trabalho, a jovem entrou em contato com familiares e acabou sendo abordada pelo irmão, próximo à Câmara Municipal da cidade. Vendo que ela estava muito abalada, o autor enfurecido mandou ela subir na moto para procurar o homem. Ela alegou ter tentado convencê-lo a desistir da agressão, mas o avistarem o homem na Praça Dr. Bião, o autor golpeou a vítima com facadas pelas costas. Em seguida, fugiu e a deixou próximo ao bar na esquina da avenida São Manuel.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para a jovem por participação no crime, pois ela e o irmão, circularam pela cidade em busca do homem até encontrá-lo e, mesmo não tendo dado as facadas, ela não prestou socorro à vítima. A mulher foi encaminhada à delegacia de plantão de Manhuaçu, para as demais providencias. O autor das facadas continua foragido. A polícia realizou buscas na casa da mãe dele e segue em diligências na região para localizá-lo.