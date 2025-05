Casal é preso suspeito de usar faca para roubar celular de uma mulher em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um casal foi preso neste sábado (31/5), por suspeita de roubar uma mulher no Bairro Fernão Dias, Região Nordeste de BH. Segundo a vítima, de 45 anos, eles teriam usado uma faca para cometer o crime.





Os suspeitos levaram o celular da mulher e R$50. Pela descrição da vítima, o homem de 32 anos usava uma bermuda preta e chinelos, já a mulher, de 36, uma bolsa preta. Militares do 16° Batalhão foram acionados e começaram o patrulhamento pela região.





Próximo a Estação São Gabriel, os suspeitos foram localizados. Segundo os militares, os dois estavam nervosos e se olhavam. Quando viram a aproximação da polícia, tentaram se separar, mas foram alcançados e detidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Com a mulher, eles encontraram o aparelho celular. Ela alegou que tinha encontrado o objeto no chão. Já o homem estava com a faca e o dinheiro. O casal foi reconhecido pela vítima e recebeu voz de prisão.