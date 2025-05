Vídeo: homem é fechado no trânsito e morto a tiros em Divinópolis

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem morreu a tiros na manhã deste sábado (31/5) na Avenida Brigadeiro Cabral, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. As imagens mostram quando um carro atinge a traseira de uma moto, fecha o motociclista no trânsito e, em seguida, o passageiro desce do veículo e dispara várias vezes contra a vítima.

Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo utilizado no crime é um Palio Weekend. O condutor se aproximou da vítima, provocou a colisão e o passageiro efetuou os disparos. Após o ataque, os suspeitos fugiram em direção ao Aeroporto Brigadeiro Cabral.

A vítima, conforme a PM, possuía passagens policiais, mas os crimes atribuídos a ela não foram detalhados. A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. A perícia esteve no local e o caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Criminalidade

Esse é o 18° homicídio registrado em Divinópolis em 2025. Diante da escalada da violência, a Polícia Civil deflagrou, no dia 9 de maio, a operação Território Inimigo, com foco no combate a assassinatos na cidade. Na ocasião, duas pessoas foram presas por envolvimento em oito homicídios — dois cometidos em 2024 e seis neste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia