Sensação térmica cai a 5°C em BH. Previsão de mais frio

Belo Horizonte ainda não está sob os efeitos da massa de ar frio que derrubou os termômetros e provocaram neve no sul do Brasil, mas as temperaturas seguem caindo pelo menos até quarta-feira (04/06). A previsão do tempo neste sábado (31/05) é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada e de curta duração, segundo a Defesa Civil de BH.

A temperatura mínima foi de 16,2 °C, a máxima estimada é de 24 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde. A mais baixa temperatura foi registrada às 6h, na estação Oeste, que marcou 16,2 °C com sensação térmica de 5,1 °C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura mínima deve se aproximar dos 14°C em BH, a partir da quarta-feira (04/06).

O modelo de previsão do Inmet mostra que o sábado (31/05) em Minas Gerais começou com nebulosidade significativa e névoa úmida em todo o estado. Durante a tarde, espera-se a ocorrência de chuvas isoladas em grande parte das regiões Norte, Noroeste, Central, Metropolitana, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, condição que deve persistir à noite.

As regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata tendem a ter um dia com muitas nuvens, mas com menor probabilidade de chuva generalizada, concentrando-se mais ao norte dessas áreas.

O Oeste de Minas e o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba apresentarão um cenário misto, com chuva isolada em suas porções mais ao norte e leste, e tempo mais seco com muitas nuvens nas demais áreas.

A previsão da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) indica que neste sábado (31/05), o estado tem dia de céu claro a parcialmente nublado, com previsão de chuvas concentradas nas regiões centrais. Áreas de instabilidade podem ocasionar tempestades leves e pancadas de chuvas isoladas e passageiras durante a tarde.

A massa de ar frio não exerceu influência significativa sobre o estado. As temperaturas mais baixas são esperadas para as regiões Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro, com mínimas variando entre 10°C e 14°C. Já as temperaturas máximas devem ocorrer no Noroeste, podendo alcançar até 31°C.