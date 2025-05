Quando as temperaturas caem, crescem as buscas por lugares com clima aconchegante, vinhos, fondue e lareiras acesas. Segundo levantamento da Booking.com, mais de 60% dos casais brasileiros preferem destinos frios na hora de planejar uma escapada romântica. Se você está nessa estatística e mora em Minas Gerais, São Paulo ou Rio de Janeiro, boas notícias: não faltam cidades próximas que combinam charme, gastronomia e aquele clima perfeito para viajar a dois.

1. Monte Verde (MG)

Localizada na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é praticamente um pedacinho da Europa em Minas Gerais. Com chalés, restaurantes de fondue e temperaturas que podem chegar a 0?°C, o destino é perfeito para casais que buscam romantismo e contato com a natureza.

Os programas mais conhecidos entre os turistas são: caminhada até a Pedra Redonda, visita ao centrinho com lojinhas artesanais e a rota do vinho e dos chocolates caseiros.

2. Penedo (RJ)



Penedo é um dos destinos mais encantadores do estado do Rio de Janeiro. Colonizada por finlandeses, a cidade tem clima ameno, belas paisagens e uma gastronomia que mistura sabores europeus com toques brasileiros.

Visitar a Pequena Finlândia, se deliciar com trutas frescas e chocolates artesanais, além de passear pelas cachoeiras do Parque Nacional de Itatiaia são algumas das programações para quem curte esse lugar.

3. Campos do Jordão (SP)

A cidade paulista é conhecida como a Suíça brasileira e, apesar de ser mais movimentada que as demais, continua sendo um dos melhores destinos para casais no inverno. A infraestrutura hoteleira e gastronômica é um atrativo à parte.

Ir no teleférico até o Morro do Elefante, visitar o Parque Amantikir e jantar no bairro Capivari são as principais atrações.

4. Visconde de Mauá (RJ)

Perfeita para quem ama trilhas, cachoeiras e hospedagens charmosas no meio da mata, Visconde de Mauá é o destino ideal para casais aventureiros e conectados com o verde.

Podemos citar como atrações a visita à cachoeira do Escorrega, saborear truta defumada em restaurantes rústicos e relaxar em pousadas com banheira de hidromassagem

5. Gramado (RS)

Clássico entre os destinos românticos de inverno no Brasil, Gramado combina arquitetura alpina, baixas temperaturas e eventos como o Festival de Cinema e a Temporada de Inverno. O fondue servido em vários restaurantes é quase um ritual.