Como será o icônico Vila Galé Collection Ouro Preto?

No coração das montanhas de Minas Gerais, às margens da Rodovia dos Inconfidentes (BR-356), ergue-se uma construção que é mais do que tijolos e argamassa: é um guardião da história. O antigo Colégio Dom Bosco, no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, carrega em suas paredes centenárias ecos de um passado vibrante.

No próximo sábado, 24 de maio, o edifício icônico ganhará nova vida com a inauguração oficial do Vila Galé Collection Ouro Preto – um resort de luxo que promete unir a riqueza histórica do local a uma experiência hoteleira de classe mundial –, reacendendo a alma de um patrimônio que já foi quartel, escola e testemunha de momentos cruciais da história brasileira.

Construído em 1776 por ordem do governador Dom Antônio de Noronha, o prédio nasceu como o Quartel do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, considerado a célula-máter da Polícia Militar de Minas Gerais. Suas fundações sólidas abrigaram figuras históricas como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que ali serviu durante o período colonial. As pedras que formam suas paredes foram testemunhas das visitas de Dom Pedro I e Dom Pedro II, imperadores que, no século 19, cruzaram o rio Maracujá — que corta a propriedade e dá nome ao distrito — para se hospedar neste espaço de relevância estratégica e cultural.

Em 1897, o quartel foi transformado pelo Grupo Salesianos em um colégio, que por um século formou gerações de jovens. Até 1997, o Colégio Dom Bosco foi um farol de educação, mas, com o passar do tempo, o prédio ficou em silêncio, aguardando um novo propósito. Tombado em 2014 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), o edifício tornou-se um símbolo de preservação, mas também um desafio: como dar vida nova a um espaço tão carregado de história sem apagar seu legado?

Renascimento

A resposta veio com a chegada do grupo português Vila Galé, reconhecido por sua expertise em transformar patrimônios históricos em hotéis que celebram a cultura local. Em 2023, após intensas negociações intermediadas pela Invest Minas, a rede firmou um acordo com os Salesianos para converter o antigo Colégio Dom Bosco no Vila Galé Collection Ouro Preto, o primeiro empreendimento da rede em Minas Gerais. Com um investimento que cresceu de R$ 80 milhões para R$ 120 milhões, o projeto, previsto para ser inaugurado em 24 de maio de 2025, promete ser um marco para o turismo mineiro.

O resort, integrado a uma área de 277 hectares, não será apenas um hotel, mas um destino. Com 311 quartos decorados com elementos que remetem à história de Ouro Preto — como igrejas barrocas e pedras preciosas —, o Vila Galé Collection Ouro Preto oferecerá uma experiência imersiva. Dois memoriais, um dedicado ao Colégio Dom Bosco e outro à Polícia Militar, garantirão que a história do local seja celebrada.

Restaurantes como Massa Fina, Versátil e Inevitável, além do Bar Soul & Blues, trarão sabores que conectam a culinária mineira à sofisticação internacional. Um parque aquático com cinco piscinas aquecidas, incluindo duas infantis, um spa Satsanga com piscina interna e sauna, trilhas ecológicas, vinhas experimentais e um haras completarão a estrutura, voltada especialmente para famílias.

Legado que inspira

“Uma cidade que não preserva seu patrimônio é uma cidade sem alma”, declarou Jorge Rebelo de Almeida, presidente da Vila Galé, apaixonado por Ouro Preto e sua riqueza cultural. Sua visão é clara: restaurar o prédio com respeito à sua essência, mantendo a fachada em tons de cinza que substituem o antigo branco e azul, e criar um espaço onde o passado dialogue com o presente. A escolha do modelo Collection, reservado para hotéis-boutique que valorizam exclusividade e cultura, reflete o compromisso da rede em fazer do Vila Galé Ouro Preto um catalisador do turismo, atraindo visitantes do mundo inteiro, especialmente portugueses, fiéis à marca.

Jorge Rebelo de Almeida está próximo a receber o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais em audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 22/5. De acordo com o deputado Mauro Tramonte, é o reconhecimento pela contribuição do CEO do Vila Galé ao desenvolver e valorizar o Turismo no estado mineiro.

Para a comunidade local, o impacto vai além do turismo. O projeto gerará 120 empregos diretos e 600 indiretos, com prioridade para jovens de Cachoeira do Campo e Ouro Preto, muitos sem experiência prévia. “É a primeira vez que uma empresa de grande porte oferece oportunidades para quem nunca trabalhou”, celebrou o prefeito Angelo Oswaldo, destacando a transformação social que o resort trará.

Futuro que honra o passado

O Vila Galé Collection Ouro Preto não é apenas um hotel; é a promessa de um renascimento. Onde outrora cavalos galopavam e jovens estudavam, agora famílias criarão memórias, turistas descobrirão a história e a comunidade local encontrará novas oportunidades. Em meio às montanhas e ao som do rio Maracujá, o antigo Colégio Dom Bosco está prestes a escrever um novo capítulo, unindo o legado de Tiradentes, dos imperadores e dos Salesianos a um futuro de hospitalidade e preservação. Em maio de 2025, quando as portas se abrirem, Cachoeira do Campo não será apenas um distrito de Ouro Preto, mas um destino onde a história ganha vida e o coração de Minas pulsa mais forte. Abaixo, apresento os detalhes da estrutura do empreendimento

Área total: O empreendimento está integrado em uma propriedade de 277 hectares

Número de quartos: O hotel contará com 311 quartos, sendo 95 no edifício principal e 216 que serão distribuídos em dois blocos adicionais, projetados para oferecer a melhor experiência aos hóspedes.

Piscinas: O resort possui cinco piscinas aquecidas, sendo:

Uma piscina interna no Satsanga Spa & Wellness;



Duas piscinas externas para adultos;



Duas piscinas no Clube Infantil NEP, destinadas às crianças.

Restaurantes: São três restaurantes:

Massa Fina: Pizzaria artesanal com ambiente acolhedor;



Versátil: Buffet com culinária brasileira e internacional;



Inevítável: Especializado em cozinha mediterrânea para jantares especiais.

Bares: O hotel conta com dois bares:

Splash Bar: Localizado à beira da piscina, serve drinks refrescantes;



Soul & Blues Bar: Oferece música ao vivo e DJ para noites animadas.

Olivais e vinícola: O empreendimento inclui 15 hectares dedicados ao plantio de vinhas e olivais, onde serão produzidos vinhos e azeites com a qualidade da marca Vila Galé. Essa iniciativa é a primeira do grupo fora de Portugal, com os hóspedes podendo visitar as áreas de produção, integradas ao paisagismo do hotel. Há também uma horta pedagógica para educar sobre plantio e consumo de alimentos.

Área de lazer: A estrutura de lazer é ampla e diversificada, incluindo:

Parque aquático com tirolesa e lago;



Quadras poliesportivas;



Cinema;



Trilhas ecológicas com cascatas e observação de aves;



Passeios a cavalo e atividades equestres (como charrete e volteio no picadeiro), aproveitando a história do local como sede de cavalaria;



Pista de kart;



Sala de jogos;



Biblioteca;



Museu com memórias do Colégio Dom Bosco e da Polícia Militar;



Centro hípico para promover a raça de cavalos Mangalarga Marchador.

Área para crianças: O Clube Infantil NEP é voltado para crianças de 4 a 12 anos e inclui:

Parque aquático com duas piscinas aquecidas;



Brinquedoteca;



Trampolim;



Atividades supervisionadas como caça ao tesouro, gincanas e pinturas. Crianças até 12 anos, acomodadas no quarto dos pais, não pagam hospedagem nem refeições (em regime de meia-pensão ou tudo incluído, conforme o plano dos pais).





Além disso, o hotel oferece:

Satsanga Spa & Wellness: Com sauna, banho turco, circuito de duchas, quatro salas de massagem, academia e piscina aquecida interna;

Centro de convenções: Sete salas de reunião e um anfiteatro para até 900 pessoas, ideal para eventos corporativos e culturais;

Outras comodidades: Wi-Fi gratuito, room service 24 horas, estacionamento, capela e auditório.







Curiosidades do antigo Colégio Dom Bosco

O antigo Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, é mais do que um edifício histórico que se transformará no Vila Galé Collection Ouro Preto. Suas paredes guardam histórias e curiosidades que surpreendem e adicionam camadas de fascínio a esse local singular. Aqui estão algumas pérolas que revelam a alma desse patrimônio:







A passagem secreta

Durante as obras de restauração para o Vila Galé, operários descobriram indícios de uma possível passagem subterrânea que conectava o quartel a pontos estratégicos de Cachoeira do Campo. Historiadores locais acreditam que o túnel, hoje colapsado, era usado no período colonial para movimentação de tropas ou suprimentos em segredo, especialmente durante a exploração do ouro. Embora não esteja nos planos do hotel explorar essa estrutura, a descoberta reacendeu o imaginário sobre as estratégias militares da época e a importância do quartel na segurança da Capitania de Minas Gerais.

O Sino que nunca tocou

No pátio do Colégio Dom Bosco, havia um sino que, segundo ex-alunos, nunca foi usado durante os 100 anos em que o prédio funcionou como escola. A história conta que o sino, instalado pelos Salesianos no final do século 19, era reservado para anunciar eventos extraordinários, como a visita de um papa ou a canonização de um santo ligado à ordem. Como nenhum desses eventos ocorreu, o sino permaneceu em silêncio. Durante a transformação em hotel, o Vila Galé decidiu preservá-lo como peça decorativa, e há quem diga que seu primeiro toque, se acontecer, marcará a inauguração do resort em 24 de maio de 2025 — um momento que já desperta expectativa.

O Rio Maracujá e o nome do distrito

O rio Maracujá, que atravessa a propriedade, é mais do que um cenário pitoresco. Seu nome inspirou o distrito de Cachoeira do Campo, mas poucos sabem que, no século XVIII, suas águas eram usadas para garimpo de ouro pelos colonos. Diz a lenda que um garimpeiro encontrou uma pepita tão grande que a batizou de “Maracujá de Ouro”, por sua forma arredondada e brilhante. Embora a pepita nunca tenha sido localizada em registros oficiais, a história sobrevive entre os moradores, que acreditam que o rio ainda guarda segredos dourados. O Vila Galé planeja trilhas ecológicas ao longo do rio, permitindo que hóspedes explorem essa história.

A visita imperial inesperada

Em 1831, Dom Pedro I, então imperador do Brasil, fez uma parada não planejada no quartel durante uma viagem a Ouro Preto. Segundo relatos da época, ele estava tão impressionado com a disciplina dos soldados que decidiu pernoitar no local, mesmo sem instalações adequadas para um imperador. Para improvisar, os oficiais cederam seus próprios aposentos, e Dom Pedro I teria dito que o quartel era “um forte digno de reis”. A visita, embora breve, elevou o prestígio do lugar, e uma placa comemorativa será instalada no Vila Galé para lembrar esse episódio.

Serviço

Rodovia dos Inconfidentes, KM 78 , Cachoeira do Campo, Ouro Preto, Minas

Telefone+55 (71) 3263–9999

Reservas: https://www.vilagale.com/pt