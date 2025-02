Vila Galé anuncia nova data de inauguração do resort de luxo em Ouro Preto

A inauguração do Vila Galé Collection Ouro Preto tem nova data anunciada e deve acontecer no dia 24 maio. Se tudo correr como planejado, daqui a três meses o grupo português abrirá em Minas Gerais o primeiro resort da linha Collection no antigo Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. É um prédio histórico para Minas e para o Brasil. Foi lá onde surgiu a primeira cavalaria e a primeira polícia militar do Brasil. Posteriormente, o local se tornou um internato no comando dos padres Salesianos. Dos R$ 80 milhões iniciais, o valor pode ultrapassar R$ 120 milhões ao final da obra.

O empreendimento de luxo contará com 311 quartos, haras, restaurantes Massa Fina, Versátil e Inevitável, Bar Soul & Blues, biblioteca, academia e um parque aquático com cinco piscinas aquecidas, sendo duas para adultos, duas infantis e uma localizada no interior do Satsanga SPA & Wellness. O spa oferecerá sauna, banho turco, circuito de duchas e quatro salas de massagem para garantir o máximo de relaxamento aos hóspedes.



Há vagas

A Vila Galé irá realizar um mutirão com 150 vagas de emprego para compor o time do Vila Galé Collection Ouro Preto, o primeiro hotel da rede em Minas Gerais. As vagas disponíveis são para os setores de recepção, manutenção, governança, cozinha, bar, restaurante, animação e SPA. Há posições para cargos de liderança e operacional, com e sem experiência. Na ação, que será realizada em conjunto com a Prefeitura de Ouro Preto, os participantes podem optar por participar do processo seletivo no dia 9, 10 ou 11 de março, das 8h às 12h.

Os candidatos deverão se inscrever previamente neste formulário online e comparecer no Oratório Dom Bosco no dia agendado. A seleção será composta por uma apresentação institucional, cadastro e entrevistas individuais. É necessário levar documento com foto e currículo impresso.

“O processo seletivo incluirá uma apresentação institucional, seguida pelo cadastro dos candidatos e entrevistas individuais”, explica Marina Mendonça, coordenadora de treinamento e seleção. “Para os cargos de liderança, a experiência será um diferencial essencial, pois buscamos profissionais que possam orientar e formar equipes. Para as demais oportunidades, buscamos pessoas motivadas a aprender, com aptidão para o trabalho em equipe e bom relacionamento com o público”, acrescenta. O Oratório Dom Bosco está localizado na BR-356, 27 - Cachoeira do Campo, em frente à rodoviária de Cachoeira de Campo.