Quando as temperaturas caem, as receitas que trazem aconchego ganham espaço à mesa, e poucas são tão tradicionais e reconfortantes quanto a canjica cremosa. Feita com milho branco, leite condensado e coco, essa versão é ideal para os dias frios, seja como sobremesa ou lanche da tarde.

A canjica é uma das estrelas das festas juninas, mas seu consumo vai muito além da temporada. Rica em sabor e textura, ela também pode ser incrementada com especiarias como canela, cravo e leite de coco, que elevam o perfume e tornam a experiência ainda mais envolvente.

Receita de canjica cremosa com coco e leite condensado

Essa receita leva poucos ingredientes e, com uma panela de pressão, pode ser preparada em menos de uma hora. O resultado é um doce encorpado, levemente adocicado e com aquele gostinho de comida feita com carinho.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de milho para canjica;

1 litro de água;

1 litro de leite integral;

1 vidro de leite de coco (200 ml);

1 lata de leite condensado;

100 g de coco ralado (fresco ou seco);

1 pau de canela;

3 cravos-da-índia;

açúcar a gosto (opcional).

Modo de preparo:

deixe o milho para canjica de molho em água por, no mínimo, 6 horas (ou de um dia para o outro). escorra e transfira para a panela de pressão com 1 litro de água. Cozinhe por 25 a 30 minutos após pegar pressão. abra a panela, verifique se os grãos estão macios. Adicione o leite, leite de coco, leite condensado, coco ralado, canela e cravo. cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, por mais 15 a 20 minutos, até engrossar e ficar cremosa. ajuste o açúcar, se necessário, e sirva quente ou morna, polvilhada com canela em pó.

A canjica cremosa com coco e leite condensado é uma daquelas receitas que abraçam. Perfeita para os dias frios, ela combina simplicidade e tradição em um preparo que agrada todas as gerações.

Para quem quiser variar, vale adicionar amendoim torrado, leite em pó ou até um toque de chocolate. E se sobrar, ela ainda fica deliciosa no dia seguinte, aquecida no fogão com um pouquinho de leite.