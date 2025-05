Com a chegada de uma frente fria mais intensa em várias regiões do país, crescem também os casos de gripes, resfriados e outros desconfortos respiratórios. Além das medidas preventivas, como manter a hidratação e o uso de agasalhos adequados, apostar em chás para tomar no frio pode ser uma estratégia eficaz para aliviar os sintomas com sabor, aconchego e propriedades medicinais.

Mais do que bebidas quentes, alguns chás combinam ingredientes naturais com ação anti-inflamatória, expectorante e relaxante, contribuindo para o fortalecimento do sistema imunológico.

Com previsão de baixas temperaturas até o fim de semana, esses preparos simples se tornam aliados importantes na rotina de cuidados.

Confira quatro receitas clássicas e eficazes

Com temperaturas abaixo de 10°C e sensação térmica negativa em algumas cidades, os chás ganham protagonismo não só como conforto térmico, mas como forma de cuidado diário.

1. Chá de gengibre com limão

Combinação poderosa para aliviar a tosse, irritações na garganta e descongestionar as vias respiratórias. O gengibre atua como anti-inflamatório natural, enquanto o limão contribui com vitamina C e ação antioxidante.

Ingredientes:

1 colher (sopa) de gengibre fresco fatiado ou ralado;

1 xícara (240 ml) de água;

suco de ½ limão;

mel a gosto (opcional).





Modo de preparo:

ferva a água e adicione o gengibre; deixe ferver por 5 a 10 minutos; desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão; adoce com mel, se desejar, e consuma ainda morno.





2. Chá de camomila com mel

Ideal para momentos de repouso, ajuda a acalmar o corpo e a mente. A camomila reduz inflamações leves e o mel suaviza a garganta, além de oferecer leve ação antibacteriana.

Ingredientes:

1 colher (sopa) de flores secas de camomila (ou 1 sachê)

1 xícara (240 ml) de água

1 colher (chá) de mel

Modo de preparo:

aqueça a água até começar a ferver; despeje sobre a camomila e abafe por 5 a 10 minutos; coe (se estiver usando flores secas), adicione o mel e beba quente ou morno.



Mais do que bebidas quentes, alguns chás combinam ingredientes naturais com ação anti-inflamatória, expectorante e relaxante Freepik



3. Chá de alho com hortelã

Embora incomum, essa infusão é eficaz no combate a infecções. O alho é conhecido por suas propriedades antivirais e antibacterianas, e a hortelã melhora a respiração e refresca o paladar.

Ingredientes:

1 dente de alho descascado e levemente amassado;

1 colher (sopa) de folhas frescas de hortelã;

1 xícara (240 ml) de água;

mel a gosto (opcional).





Modo de preparo:

ferva a água e adicione o alho; deixe ferver por 5 minutos e adicione a hortelã; desligue o fogo, abafe por mais 5 minutos; coe, adoce se preferir e tome ainda quente.





4. Chá de cúrcuma com pimenta-do-reino

Rico em curcumina, esse chá combate inflamações e atua como antioxidante. A pimenta-do-reino aumenta a absorção dos compostos benéficos, potencializando os efeitos da bebida.

Ingredientes:

1 colher (chá) de cúrcuma em pó ou 1 pedaço de cúrcuma fresca (cerca de 2 cm);

1 pitada de pimenta-do-reino preta moída;

1 xícara (240 ml) de água;

mel ou limão a gosto (opcional).





Modo de preparo:

ferva a água com a cúrcuma e a pimenta-do-reino por 5 a 10 minutos. coe (se usar cúrcuma fresca), adicione mel ou limão, se desejar. beba morno para melhor aproveitamento dos compostos.

Em todas as receitas, o ideal é consumir os chás logo após o preparo, quentes, e preferencialmente sem adoçar — ou usando pequenas quantidades de mel, quando indicado.

Além disso, é importante lembrar que, embora benéficas, essas bebidas não substituem orientação médica nos casos mais graves.

E para quem quer variar o cardápio, vale também investir em como fazer chocolate-quente caseiro, outra bebida que combina bem com as manhãs frias e as noites geladas.

Veja também

Aproveitar o frio com bem-estar pode ser mais simples do que parece: uma caneca quente nas mãos, ingredientes naturais na infusão e alguns minutos de pausa no dia são suficientes para aquecer o corpo e fortalecer a saúde. Escolher os chás certos para tomar no frio pode ser o primeiro passo para enfrentar o clima com mais leveza — e menos gripe.