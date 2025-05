Nada simboliza tanto o amor e o cuidado quanto começar o Dia das Mães com um café da manhã caprichado. A proposta não exige grandes produções ou ingredientes caros — o segredo está no carinho com que cada detalhe é pensado.

Desde a escolha das receitas até a forma de servir, tudo pode ser feito com o que há em casa, transformando a manhã em um momento de afeto e celebração.

Nesta matéria, reunimos ideias de café da manhã Dia das Mães, receitas práticas para surpreender, dicas de decoração simples e sugestões para montar uma cesta afetiva que ela vai guardar na memória.

Receitas para surpreender no Dia das Mães

Selecionamos três preparos que são rápidos, deliciosos e têm aquele toque especial para deixar o momento ainda mais saboroso:

1. Panquecas americanas com mel e frutas

Ingredientes:

1 ovo

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga derretida

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

pitada de sal

Modo de preparo:

misture os ingredientes até formar uma massa lisa; em uma frigideira antiaderente untada, despeje porções e doure dos dois lados; sirva com mel, morangos e rodelas de banana.

2. Cuscuz nordestino com ovo mexido

Ingredientes:

1 xícara de flocão de milho;

½ xícara de água;

sal a gosto;

1 colher (chá) de manteiga;

2 ovos;

1 colher (sopa) de leite.





Modo de preparo:

hidrate o flocão com a água e o sal por 10 minutos.

cozinhe em cuscuzeira por cerca de 10 minutos.

à parte, bata os ovos com o leite e cozinhe em fogo baixo, sempre mexendo.

sirva com o cuscuz e manteiga por cima.

3. Iogurte natural com granola e geleia de frutas vermelhas

Monte em um copo ou taça camadas de iogurte natural, granola e uma colher de geleia de frutas. Finalize com folhas de hortelã para decorar.

Seja em forma de cesta, mesa posta ou bandeja no quarto, o que realmente importa é o gesto Freepik

Como montar a mesa ou bandeja de café com o que você já tem

Decoração simples e charmosa:

use uma toalha clara ou guardanapo bonito como base;

flores do jardim em copinhos ou potes pequenos trazem cor e delicadeza;

Uma xícara especial, um bilhetinho feito à mão ou uma foto de vocês juntos completam o toque afetivo.

Como servir:

se optar por bandeja na cama, organize os itens com equilíbrio para evitar acidentes;

prefira pratos pequenos e organize a comida em porções individuais;

uma garrafinha com suco natural ou café já adoçado facilita para ela aproveitar sem precisar levantar.

Como montar uma cesta de café da manhã afetiva

Se a ideia for montar uma cesta personalizada, aposte em itens simples, mas que tenham significado. Você pode usar uma cesta de palha, uma caixa de papelão decorada com tecido ou até uma bandeja reaproveitada.

Sugestões para compor o menu especial para mãe:

um pão caseiro ou brioche fatiado;

queijinhos variados e geleias;

frutas frescas lavadas e cortadas;

bolo simples embalado em papel manteiga;

um mimo artesanal: biscoitos, brownie de pote ou granola caseira;

chá ou café especial em saquinhos individuais;

um bilhete com uma mensagem de agradecimento ou lembrança especial.

Transformar o início do Dia das Mães em um momento memorável é mais simples do que parece. Com criatividade, ingredientes acessíveis e atenção aos detalhes, é possível preparar um menu especial para mãe que vai aquecer o coração antes mesmo do primeiro gole de café.

Seja em forma de cesta, mesa posta ou bandeja no quarto, o que realmente importa é o gesto. Afinal, todo amor merece ser retribuído — especialmente no café da manhã.