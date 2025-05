Dia das Mães: 5 restaurantes com menus especiais em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O amor, a dedicação e o afeto são inerentes à maternidade. As mães, seres fortes que batalham diariamente pelos filhos e pelas famílias, devem ser sempre celebradas, mas, no domingo (11/5), elas recebem um dia só delas.

Para celebrar o Dia das Mães, nada melhor que menus criados especialmente para elas. Por isso, separamos indicações de estabelecimentos em BH que desenvolveram pratos especiais para a data, para que todos celebrem esse dia especial homenageando elas, os cernes de tantas famílias.

Comida de mãe(s) na Cozinha Santo Antônio

Sabe aqueles pratos que abraçam? Que têm gostinho de casa, de infância, de colo de mãe? Pois é, eles são os alvos da Cozinha Santo Antônio para a celebração do Dia das Mães.

A chef do restaurante, Ju Duarte, convocou clientes a compartilharem receitas que traziam o sabor da infância e a memória de suas mães para formular o cardápio da semana e da data que celebra as matriarcas de tantas famílias. Uma das combinações mais requisitadas, segundo a Cozinha Santo Antônio, foi um frango ensopado com angu e quiabo, um clássico das famílias mineiras.

Até o momento, a casa divulgou o cardápio até sexta-feira (9/5), que vai trazer referências das mães de clientes que participaram dessa iniciativa. No domingo (11/5), uma bacalhoada para compartilhar também será uma opção do cardápio.

Serviço

Rua São Domingos do Prata, 453 – Santo Antônio

(31) 98218-6427

Terça e quarta, das 12h às 15h30

Quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h

Sexta a domingo, das 12h30 às 17h

@cozinha_santoantonio



Prato exclusivo no Terraço Niê

O prato especial do Niê para o dia das mães é o tambaqui Terraço Niê/ Divulgação

Para quem quiser curtir um almoço de Dia das Mães com boa gastronomia e um visual encantador da cidade, o Terraço Niê pode ser a opção ideal. Situado no topo do edifício P7 Criativo, projetado por Oscar Niemeyer, o restaurante oferece uma visão quase 360 graus da cidade, de um ponto de vista central.

Para este domingo especial (11/5), o chef Victor Zulliani assinou um prato dedicado às mamães. Uma banda de tambaqui assada acompanhada de mandioca cozida, legumes tostados e beurre blanc de tucupi (adaptação do clássico molho francês com manteiga).

Além desse prato, que serve até três pessoas, todo o cardápio da casa continuará sendo ofertado.

Serviço

Rua Rio de Janeiro, 471, Centro (P7 Criativo), 25º andar

(31) 99062-5530

Segunda e terça, das 11h30 às 19h

Quarta e quinta, das 11h30 à 0h

Sexta e sábado, das 11h30 às 3h

Domingo, das 12h às 19h

@terraco.nie



Menu degustação no Coisa de Vó

Com um menu degustação, o Coisa de Vó vai mesclar ingredientes tradicionais com preparos modernos Coisa de Vó/ Divulgação

Café de Vó foi o nome escolhido para o menu especial de Dia das Mães no Coisa de Vó. Ele será composto por três entradas, três pratos principais e duas sobremesas, além de uma harmonização com bebidas não alcoólicas.

De entrada, será servida uma salada de frutas, um iogurte com geleia da casa e um crocante de beterraba com tartar de manga. Para os pratos principais, serão preparadas a brusqueta com tomatinho e muçarela de búfala, o croissant com rosbife e o croque no ramecã. Para fechar, serão servidas duas sobremesas preparadas na casa e um café especial coado.

Para mais informações sobre o cardápio, basta entrar em contato pelo WhatsApp (31) 98650-0903.

Serviço

Rua Inácio Murta, 464 - Santa Amélia

(31) 98650-0903

De terça a sexta, das 09h às 18:30h

Sábado, das 08h às 18h

Domingo, das 08h às 12:30h

@coisadevo



Gastronomia e comodidade no Gero

O restaurante Gero, localizado no hotel Fasano, desenvolveu um cardápio especial para as mães que será servido apenas no sábado (10/5) e no domingo (11/5), no almoço e no jantar. São duas opções de entrada: a salada de folhas com presunto cru, figos e gorgonzola e a polenta com frutos do mar assados no braseiro.

Já de principal, o restaurante vai oferecer o ravioli de ricota de búfala e espinafre ao molho de tomate, o risoto de camarões e vieiras ao champagne e o tornedor envolto em lardo (gordura do porco curada) com aspargos e mousseline de batata. Para a sobremesa, vai ser oferecida uma pavlova com frutas vermelhas.

Pensando na comodidade das mães, o Gero vai contar com um espaço de recreação para crianças das 13h às 17h.

Serviço

Rua São Paulo, 2.320 , Lourdes

(31) 3500-8970 ou (31) 98412-4080 (WhatsApp)

Segunda e terça, das 12h às 15h

Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h

Sexta e sábado, das 12h à 00h

Domingo, das 12h às 17h



Música e sabor no Restaurante Botânico

Para as mães que amam massa, o Botânico oferece a opção ideal Enan Corrêa

Pensando em proporcionar um momento especial para todas as mães, o chef Juliano Caldeira criou um menu exclusivo para o domingo (11/5). Um dos pratos leva, inclusive, o nome Carinho de Vó. Ele é composto por arroz caldoso de frango caipira, cozido no próprio caldo com temperos frescos, pedaços de milho cozido e filé de frango servido ao molho de mexerica.

Outra sugestão do chef para a celebração do Dia das Mães é o agnolotti recheado de ricota, nozes e passas, servido com ragu de cogumelos frescos. Para mães que preferem carne bovina, a opção ideal é o chorizo de carne de sol grelhado com molho de jabuticaba defumada.

Além do cardápio especial que poderá ser degustado no espaço ao ar livre que recebem os clientes, no Parque do Palácio das Mangabeiras, uma programação musical foi elaborada. Jazz, pop e samba serão mesclados em apresentações que recriam trilhas tradicionais dos estilos e do país.

Serviço

Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras, Portaria 2

(31) 99394-9650

Quarta a sexta, das 10h às 18h

Sábado e domingo, das 9h às 18h

Ingressos para o parque: R$10 (inteira) e R$5 (meia). Entrada gratuita às quartas-feiras, mediante retirada pelo Sympla

@meubotanico



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata