Chef vencedora de reality show vai cozinhar com "ingredientes geraizeiros"

A chef de cozinha Ana Carolina, vencedora da edição de 2024 do reality show de culinária MasterChef, terá um desafio na próxima sexta-feira (9/05), em Montes Claros, no Norte de Minas. Ela vai preparar pratos aproveitando produtos regionais, incluindo carne de sol, farinha de Morro Alto, requeijão, pequi, baru e outros frutos de espécies nativas do Cerrado — os chamados “ingredientes geraizeiros”.

Ana Carolina foi convidada para a reunião da Confraria do Fred, um encontro informal de empresários para discutir assuntos ligados à melhoria dos negócios. Desta vez, o evento, denominado “Jantando com uma MasterChef”, pretende reunir 40 empreendedores do ramo de restaurantes e amantes da gastronomia.

O encontro será realizado na Venda do Fred, espaço cultural, bar e restaurante localizado no Bairro São Luiz, Região Sul da cidade.

“O nosso objetivo ao trazer a chef Ana Carolina é dar maior visibilidade aos nossos ingredientes regionais que, apesar do grande potencial para a culinária, ainda são pouco conhecidos e, sigamos, um pouco discriminados no mercado nacional”, afirma o responsável pela iniciativa, o agente cultural e empresário Fred Rocha, que também é palestrante sobre empreendedorismo e gestão em negócios.

Ele salienta que o pequi, fruto símbolo do Cerrado, “é uma iguaria incrível”, mas ainda pouco usado na gastronomia. Fred Rocha destaca que a chef Ana Carolina deverá preparar pratos também com carne de sol serenada e castanhas do Cerrado — entre elas, castanhas de pequi e de baru, sendo que esta última, além do sabor atrativo, também apresenta propriedades benéficas à saúde.

Rocha ressalta que Ana Carolina vai preparar os pratos ao vivo e, ao mesmo tempo, interagir com os convidados do encontro. “Ela vai contar a sua história, desde que saiu da periferia de São Paulo até ganhar o principal reality show da culinária nacional”, enfatiza.

Ainda conforme Fred Rocha, Ana Carolina contará com o apoio da chef de cozinha local Juliana Dourado, que vai ajudá-la na escolha dos ingredientes geraizeiros. Antes da reunião da confraria, a chef paulista vai visitar o Mercado Municipal de Montes Claros, ponto turístico da cidade que funciona como vitrine do pequi, da carne de sol, da farinha de Morro Alto e de outros produtos regionais.