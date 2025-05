Brownie rápido no micro-ondas: pronto em 5 minutos e feito direto na caneca

É possível ter um brownie macio, úmido e cheio de sabor sem forno e sem sujeira? A resposta está no micro-ondas. Com apenas cinco minutos, alguns ingredientes básicos e um recipiente, é possível preparar um brownie rápido no micro-ondas, perfeito para matar a vontade de doce sem complicação.

A receita é ideal para quem mora sozinho, quer uma sobremesa individual ou busca uma opção prática de brownie de caneca fácil ou brownie no pote, sem abrir mão do sabor. Além disso, o preparo dispensa batedeira, liquidificador ou qualquer utensílio especial: basta uma colher e um micro-ondas.

Receita de brownie rápido no micro-ondas

Ingredientes (1 porção):

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

2 colheres (sopa) de açúcar;

2 colheres (sopa) de chocolate em pó (ou achocolatado);

1 colher e ½ (sopa) de margarina ou manteiga derretida;

2 colheres (sopa) de leite;

amendoim ou nozes picadas (opcional).

Modo de preparo:

em uma tigela ou caneca grande, misture bem a farinha, o açúcar e o chocolate em pó; adicione a manteiga derretida e o leite. Misture até obter uma massa homogênea; se desejar, adicione nozes ou amendoim picado à massa; transfira para uma caneca ou recipiente próprio para micro-ondas; leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Se necessário, adicione mais 1 minuto.

O tempo pode variar conforme a potência do micro-ondas — o ideal é que o centro fique levemente úmido.

Variações do brownie rápido no micro-ondas

Além da versão clássica, é possível adaptar o brownie de caneca fácil de acordo com suas preferências ou restrições alimentares. A seguir, duas variações simples e igualmente saborosas: uma com chocolate branco e outra totalmente vegana, sem ingredientes de origem animal.

O brownie de micro-ondas é uma alternativa prática para momentos em que a pressa fala mais alto, mas o desejo por um doce caseiro não pode esperar Freepik

1. Brownie rápido de chocolate branco no micro-ondas

Ingredientes (1 porção):

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

2 colheres (sopa) de açúcar;

2 colheres (sopa) de chocolate branco derretido;

1 colher e ½ (sopa) de manteiga derretida;

2 colheres (sopa) de leite;

Gotas de chocolate branco ou castanhas (opcional).

Modo de preparo:

misture os ingredientes secos em uma tigela ou caneca; adicione o leite, a manteiga e o chocolate branco derretido. Misture até ficar homogêneo; finalize com castanhas ou mais chocolate branco, se quiser; leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Ajuste o tempo conforme necessário.





Essa versão é mais doce e cremosa, ideal para quem ama chocolate branco e quer um sabor mais suave, mas ainda indulgente.

2. Brownie vegano de micro-ondas

Ingredientes (1 porção):

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

2 colheres (sopa) de açúcar demerara ou mascavo;

2 colheres (sopa) de cacau em pó;

2 colheres (sopa) de leite vegetal (amêndoa, aveia, soja ou coco);

1 colher e ½ (sopa) de óleo vegetal (girassol ou coco);

pitada de sal;

nozes ou gotas de chocolate vegano (opcional).

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes secos; adicione o leite vegetal e o óleo. Misture até formar uma massa uniforme; incorpore as nozes ou chocolate vegano, se desejar; leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos.

Simples e funcional, essa receita não leva nenhum ingrediente de origem animal, mas garante textura úmida e sabor marcante — perfeito para quem busca uma sobremesa prática e 100% plant-based.

O brownie de micro-ondas é uma alternativa prática para momentos em que a pressa fala mais alto, mas o desejo por um doce caseiro não pode esperar. Em poucos minutos e com ingredientes acessíveis, a receita entrega um resultado surpreendente: textura cremosa, sabor intenso de chocolate e aquele toque artesanal que nenhum brownie industrializado consegue reproduzir.

Sirva com uma bola de sorvete, calda de chocolate ou um punhado de frutas vermelhas para transformar seu lanche em uma verdadeira sobremesa de confeitaria — feita direto da caneca para a colher.