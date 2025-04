Leve, aromático e surpreendentemente fácil de preparar, o fettuccine ao limão siciliano conquista pelo contraste entre a acidez marcante da fruta e a cremosidade suave do molho à base de parmesão e creme de leite fresco. Prato típico das cozinhas do sul da Itália, essa receita ganhou popularidade por sua simplicidade elegante e pelo frescor que oferece — ideal para refeições rápidas, mas com um toque sofisticado.

Feita com poucos ingredientes, a massa com limão siciliano se destaca também pela versatilidade. O fettuccine pode ser substituído por outras massas longas, como tagliatelle ou linguine, e o resultado final é sempre um prato delicado, perfumado e equilibrado.

Veja como preparar essa receita de fettuccine ao limão siciliano

Ingredientes

raspas e suco de 1 limão taiti;

200 g de massa de sua preferência (fettuccine, linguine ou tagliatelle);

100 g de queijo parmesão ralado;

200 ml de creme de leite fresco;

sal a gosto;

azeite de oliva.

Modo de preparo:

cozinhe a massa conforme as instruções da embalagem, até ficar al dente; em uma panela, adicione as raspas e o suco do limão, o parmesão ralado e um fio de azeite; leve ao fogo baixo e, quando aquecer, adicione o creme de leite e o sal; deixe o molho ferver levemente até encorpar; misture a massa ao molho, mexendo bem para envolver todos os fios; sirva imediatamente, com mais parmesão por cima, se desejar.

Servido ainda quente, com parmesão fresco e um toque de azeite extra virgem, o fettuccine ao limão siciliano é a escolha certa para quem busca leveza e sabor em uma só garfada. Perfeito para um jantar descomplicado, mas cheio de personalidade, essa receita mostra que a sofisticação na cozinha pode vir em poucos passos — e com muito frescor.

Variações da receita

Para quem deseja explorar novas camadas de sabor, há diversas formas de reinventar o fettuccine ao limão siciliano. Adicionar lascas de amêndoas ou pistache torrado traz crocância ao prato.

Para versões com proteína, raspas de frango grelhado ou camarões salteados combinam bem com o perfil cítrico do molho. Quem prefere um toque herbal pode finalizar com folhas de manjericão ou tomilho fresco. E para uma opção ainda mais leve, é possível substituir o creme de leite por iogurte natural ou creme vegetal.