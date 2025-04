A cozinha mineira é um reflexo da história do estado. Durante o ciclo do ouro, no século XVIII, Minas Gerais se tornou um ponto de encontro de culturas. Os tropeiros paulistas, portugueses, africanos e indígenas contribuíram para uma gastronomia baseada em ingredientes simples, mas de sabor intenso.

O uso do feijão, da carne de porco, do milho e da mandioca reflete a necessidade de pratos nutritivos para os viajantes e trabalhadores das minas. Ao longo dos séculos, essa culinária se consolidou, sendo marcada por preparos em fogão a lenha, temperos caseiros e o famoso queijo mineiro.

Principais comidas típicas de Minas Gerais

Seja nos restaurantes tradicionais, nas casas de fazenda ou nos botecos, a comida mineira segue conquistando paladares com pratos que vão do frango com quiabo ao doce de leite artesanal. Veja lista dos pratos que se destacam:

Frango com quiabo: ícone da cozinha mineira, combina frango suculento com quiabo refogado, criando um caldo encorpado e saboroso;



Tutu de feijão: feijão engrossado com farinha de mandioca, acompanhado de torresmo, linguiça e couve refogada.



Feijão tropeiro: mistura de feijão, farinha de mandioca, linguiça, ovos e bacon, originária das viagens dos tropeiros.



Vaca atolada: costela bovina cozida lentamente com mandioca, formando um caldo espesso e saboroso.



Torresmo: crocante por fora e macio por dentro, é um dos petiscos mais amados da cozinha mineira.



Pão de queijo: feito com polvilho e queijo minas, é um dos maiores símbolos da culinária de Minas Gerais.



Bambá de couve : caldo espesso de fubá com couve e temperos, típico da região de Ouro Preto.



Doce de leite: feito artesanalmente com leite e açúcar, tem textura cremosa e sabor inconfundível.



Bolo de fubá com goiabada: clássico do café da tarde mineiro, une a textura macia do fubá com pedaços de goiabada.



Broa de milho: pequenos pãezinhos de fubá, levemente adocicados e ideais para acompanhar um café coado.



Aprenda 10 receitas clássicas da culinária mineira

A comida mineira é um dos maiores símbolos da gastronomia brasileira, conhecida por seus sabores marcantes, ingredientes simples e receitas carregadas de tradição.

Receitas salgadas

1. Frango com quiabo

Ingredientes:

1 kg de frango em pedaços;

Suco de 1 limão;

300 g de quiabo picado;

2 colheres (sopa) de óleo;

1 cebola picada;

2 tomates picados;

2 dentes de alho picados;

sal e pimenta a gosto.



Modo de preparo:

tempere o frango com sal, pimenta e suco de limão; em uma panela, refogue o quiabo com um fio de óleo até perder a baba; na mesma panela, refogue o alho e a cebola, adicione o frango e deixe dourar; acrescente o tomate e um pouco de água. Tampe e cozinhe até o frango ficar macio; junte o quiabo ao frango, cozinhe por mais 5 minutos e sirva.



A comida mineira é marcada por ingredientes fáceis de encontrar e modos de preparo práticos Freepik

2. Tutu de feijão

Ingredientes:

2 xícaras de feijão cozido com caldo;

1 xícara de farinha de mandioca;

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

150 g de bacon picado;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

em uma panela, frite o bacon até dourar. Acrescente a cebola e o alho; adicione o feijão e misture bem; aos poucos, vá adicionando a farinha de mandioca até obter a consistência desejada; tempere com sal e pimenta e sirva com torresmo e couve refogada.

3. Feijão tropeiro

Ingredientes:

2 xícaras de feijão carioca cozido;

150 g de linguiça calabresa picada;

100 g de bacon picado;

2 ovos mexidos;

1 xícara de farinha de mandioca;

1 maço de couve fatiada;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

frite o bacon e a linguiça até dourarem; acrescente os ovos mexidos e misture; adicione o feijão e misture bem; junte a farinha de mandioca, mexa e finalize com a couve.

4. Vaca atolada

Ingredientes:

1 kg de costela bovina;

500 g de mandioca;

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

2 tomates picados;

2 colheres (sopa) de óleo;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure a costela; acrescente a cebola, o alho e o tomate e refogue bem; adicione água suficiente para cobrir a carne e cozinhe por 30 minutos; abra a panela, junte a mandioca e cozinhe até ficar macia.

5. Torresmo crocante

Ingredientes:

500 g de barriga de porco cortada em cubos;

sal a gosto;

óleo para fritar.

Modo de preparo:

tempere a carne com sal e deixe descansar por 30 minutos; em uma panela, frite os pedaços em óleo quente até dourar; escorra o excesso de gordura e sirva quente.

Receitas doces

Fácil de preparar e com ingredientes acessíveis, o bolo de fubá é a escolha perfeita para um lanche reconfortante Freepik

6. Bolo de fubá

Confira diversas formas de preparar este bolo, desde a receita que carrega a tradição mineira a outras que inovam e agregam outros sabores:

Aprenda 6 receitas diferentes para inovar no preparo do quitute!

7. Doce de leite caseiro

Ingredientes:

1 litro de leite;

2 xícaras de açúcar.

Modo de preparo:

em fogo médio, misture o leite com o açúcar até engrossar. mexa constantemente até obter um creme dourado.

8. Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes:

2 xícaras de fubá;

1 xícara de farinha de trigo;

1 xícara de açúcar;

3 ovos;

1 xícara de leite;

1/2 xícara de óleo;

1 colher (sopa) de fermento;

150 g de goiabada em cubos.

Modo de preparo:

misture os ingredientes, exceto a goiabada; coloque a massa na forma e distribua a goiabada; asse a 180°C por 40 minutos.

9. Pão de queijo

Veja a matéria que ensina a fazer essa iguaria tradicional e outras variações práticas e saborosas para o dia a dia:

Recheado, clássico ou com receitas especiais, o pão de queijo possui receitas fáceis e práticas Freepik

10. Doce de abóbora com coco

Ingredientes:

1 kg de abóbora em cubos;

2 xícaras de açúcar;

1 pau de canela;

4 cravos-da-índia;

1 xícara de coco ralado fresco;

1/2 xícara de água.

Modo de preparo:

em uma panela grande, coloque a abóbora, o açúcar, a canela, os cravos e a água; cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até a abóbora começar a desmanchar; amasse levemente os pedaços com uma colher de pau até obter uma textura cremosa; acrescente o coco ralado e cozinhe por mais 5 a 10 minutos, até o doce engrossar; retire do fogo, deixe esfriar e sirva.

A comida mineira carrega tradição, afeto e um sabor inesquecível. Seja um prato salgado ou um doce, cada receita tem uma história para contar. Experimente e sinta o gostinho de Minas Gerais!