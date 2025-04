Quem nunca tentou fazer uma receita de bolo de laranja e acabou com um resultado murcho, solado ou sem sabor? Um clássico da confeitaria, esse bolo é simples de preparar, mas exige atenção em cada etapa para garantir uma massa leve e aerada.

Veja um modo de preparo prático, feito no liquidificador, com dicas valiosas para evitar erros comuns, como amargor na massa e problemas no crescimento do bolo.

Receita de bolo de laranja

Siga o passo a passo e descubra como fazer uma receita de bolo de laranja irresistível!

Ingredientes:

4 laranjas;

400 g de açúcar;

400 g de farinha de trigo;

6 ovos;

120 ml de óleo;

40 g de fermento em pó;

Modo de preparo:

Prepare os ingredientes: peneire a farinha de trigo para garantir um bolo mais leve e fofinho; Bata no liquidificador: no liquidificador, adicione os ovos (um de cada vez), o óleo e as laranjas. Bata bem até obter um creme homogêneo; Misture com a farinha: em uma tigela grande, vá adicionando a mistura do liquidificador à farinha peneirada, aos poucos, mexendo delicadamente; Adicione o fermento: coloque o fermento por último e mexa com cuidado para não perder a leveza da massa; Asse o bolo: despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada. Asse em forno pré-aquecido a 150°C por aproximadamente 30 minutos ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.

Dicas para uma receita de bolo de laranja perfeito

Veja as principais dúvidas a respeito da cocção.

1. Como evitar o sabor amargo?

Isso acontece porque a casca da laranja contém uma parte branca que pode deixar a massa com um gosto amargo. Para evitar, basta:

retirar os caroços e a parte branca da laranja antes de bater no liquidificador;

utilizar apenas uma laranja com casca, se quiser um sabor mais intenso.

2. Quando desenformar o bolo?

Se desenformado muito quente, o bolo pode despedaçar. Se esperar demais, ele pode grudar na forma. Entenda qual o tempo ideal:

aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar;

o bolo deve estar morno para sair da forma com facilidade.

3. Por que o bolo não cresceu?

Pode ser um erro na proporção dos ingredientes ou no tempo de forno. As principais causas são:

excesso de ovos ou pouco fermento;

fermento vencido;

forno não pré-aquecido.

4. Como evitar que o bolo fique solado ou murcho?

Um bolo solado pode ser resultado de excesso de açúcar, gordura ou fermento insuficiente. Para evitar esse problema, siga estas recomendações:

pré-aqueça o forno antes de começar a receita;

mexa a massa com delicadeza para não perder a aeração;

não abra o forno nos primeiros 20 minutos de cozimento.

Mexer a massa com delicadeza é essencial para garantir um bolo de laranja fofinho e leve Pexels

Três segredos para um bolo fofinho e saboroso

1. Organização dos ingredientes

Antes de começar, separe e meça todos os ingredientes corretamente. Uma boa organização faz toda a diferença!

2. Use ingredientes na validade

O fermento vencido pode comprometer o crescimento do bolo. Para testar o fermento misture um pouco com leite. Se borbulhar, ele está bom. Se não houver reação, descarte.

3. Controle a temperatura do forno

O forno precisa estar bem aquecido para o bolo crescer de maneira uniforme.

Dica: para saber se o bolo está assado, pressione levemente a superfície. Se voltar ao formato original, está pronto! Outra opção é espetar um palito: se sair seco, o bolo já pode sair do forno.

Agora que você já sabe como fazer uma receita de bolo de laranja fofinho e saboroso, aproveite para preparar o quitute e deixar seus cafés da tarde ainda mais especiais!