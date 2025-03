A Quaresma é um período especial para muitas famílias e alguns grupos religiosos, que evitam o consumo de carne vermelha e dão preferência a outros ingredientes, como peixes, frutos do mar e vegetais.

Pensando nisso, reunimos 10 receitas fáceis e saborosas para diversificar o cardápio durante essa época.

Aprenda 7 receitas sem carne vermelha para fazer na Quaresma

Com opções diversas, o período pode ser vivido com receitas simples e que inovam no cardápio.

1. Strogonoff de palmito

Uma versão vegetariana cheia de cremosidade.

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de Qualy Vegê;

1 cebola pequena picada;

2 dentes de alho picados;

2 xícaras de molho de tomate;

1 xícara de creme de leite vegetal;

4 xícaras de palmito picado;

sal, pimenta e salsinha a gosto.

Modo de preparo:

em uma panela média, coloque a Qualy Vegê e leve ao fogo médio para derreter. Refogue a cebola e o alho; adicione o molho de tomate e creme de leite, cozinhando por 5 minutos; misture o palmito e tempere; sirva com arroz e batata palha.

2. Arroz de forno com bacalhau

Uma receita reconfortante e cheia de sabor.

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de manteiga;

4 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1 litro de leite;

sal e noz-moscada a gosto;

1 xícara de azeite;

3 cebolas em tiras;

1 colher (sopa) de alho picado;

2 xícaras (400g) de bacalhau desfiado;

meia xícara (75g) de azeitona verde picada;

3 xícaras de arroz cozido;

cheiro-verde a gosto;

220g de requeijão;

1 xícara (100g) de queijo parmesão ralado;

1 pacote de batata palha.

Modo de preparo:

prepare um molho branco com manteiga, farinha, leite e temperos; refogue cebola, alho, bacalhau e azeitonas; misture com o arroz e o molho branco; adicione requeijão, transfira para um refratário, cubra com parmesão e asse por 20 minutos a 200ºC; finalize com batata palha e sirva.

3. Fritada de batata

Simples e deliciosa para qualquer momento do dia.

Ingredientes:

2 ovos;

1 batata;

meia cebola;

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado;

1 colher (sopa) de azeite;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

cozinhe as batatas até ficarem al dente; refogue a cebola e as batatas no azeite; bata os ovos com parmesão, sal e pimenta; despeje na frigideira e cozinhe dos dois lados; sirva quente.

4. Torta de sardinha e legumes

Uma opção nutritiva e prática para qualquer refeição.

Ingredientes:

1 lata (125g) de sardinha em óleo;

1 xícara (140g) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento químico;

1 xícara (120g) de cenoura ralada;

meia xícara (115g) de cebola ralada;

2 xícaras (200g) de repolho ralado;

2 xícaras (230g) de chuchu ralado;

1 xícara (100g) de queijo minas ralado;

1/4 de xícara de cheiro-verde picado;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

5 ovos;

1/4 de xícara de óleo de milho;

meia xícara de leite;

1 colher (café) de pimenta calabresa.

Modo de preparo:

unte uma forma e leve à geladeira; misture a farinha e o fermento; em outra tigela, misture os legumes, a sardinha e o queijo; adicione os ingredientes secos e misture bem; em outra tigela, bata ovos, óleo, leite e pimenta calabresa; misture tudo e asse a 200ºC por 45 minutos; sirva com salada.

5. Empadão de palmito

Uma torta deliciosa para compartilhar Freepik

Ingredientes:

500g de farinha de trigo peneirada;

1 colher (chá) de sal;

150g de banha de porco;

125g de manteiga gelada;

1/4 de xícara de água gelada;

3 gemas;

1 gema para pincelar.

Modo de preparo:

misture os ingredientes da massa, resfrie e abra na forma; prepare o recheio refogando palmito, ervilha, azeitonas e temperos; recheie a massa e cubra com outra camada; asse até dourar.

6. Salada de macarrão e brócolis

Refrescante e nutritiva.

Ingredientes:

500g de macarrão parafuso cozido;

1 maço de brócolis cozido;

1 tomate picado;

1 xícara de azeitona preta em rodelas;

1 xícara de queijo minas em cubos;

2 xícaras de alface crespa picada;

azeite, vinagre, sal e orégano a gosto.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes e tempere; deixe gelar por 2 horas antes de servir.

7. Antepasto de berinjela

Um acompanhamento versátil e saboroso.

Ingredientes:

3 berinjelas em cubos;

1 pimentão amarelo picado;

1 pimentão vermelho picado;

1 cebola picada;

1 xícara de uva-passa preta;

1 xícara de azeitona verde picada;

1/2 xícara de nozes picadas;

2/3 de xícara de azeite;

4 colheres (sopa) de vinagre;

1 colher (sopa) de açúcar mascavo;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes e asse por 40 minutos; sirva com pão italiano.

Essas receitas são práticas e deliciosas, ideais para quem deseja manter uma alimentação variada e saborosa durante a Quaresma.