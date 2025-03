A banana é uma fruta climatérica, ou seja, continua amadurecendo depois da colheita devido à liberação do gás etileno. Esse processo ocorre principalmente pela extremidade do cacho. Felizmente, alguns truques simples ajudam a prolongar a vida útil da fruta e garantir que ela esteja sempre no ponto ideal para consumo.

Confira 7 dicas para conservar bananas por mais tempo

1. Use plástico-filme no caule

A banana libera gás etileno pelo caule, para retardar esse processo, envolva o topo do cacho com plástico-filme ou fita adesiva. Se as bananas estiverem separadas, cubra a pontinha de cada uma.

2. Armazene em local fresco e arejado

Evite deixar as bananas expostas ao sol ou próximas a fontes de calor, pois isso acelera a maturação. O ideal é mantê-las em um ambiente fresco e seco, longe de outras frutas que também produzem etileno, como maçãs e tomates.

3. Separe as bananas maduras

Quando as bananas começam a amadurecer, liberam ainda mais etileno, o que pode acelerar o amadurecimento das demais. Para evitar que todas fiquem maduras ao mesmo tempo, separe as unidades que já estão no ponto ideal das verdes.

4. Guarde na geladeira para retardar o amadurecimento

Colocar bananas maduras na geladeira pode prolongar sua vida útil. A casca pode escurecer, mas a polpa interna permanece fresca e saborosa. Para evitar odores de outros alimentos, armazene em um recipiente hermético ou na gaveta de frutas e vegetais.

5. Congele para uso posterior

Se as bananas já estiverem muito maduras, congele-as para evitar o desperdício. Descasque, corte em pedaços e armazene em um saco plástico ou recipiente hermético no congelador. Assim, elas podem ser usadas posteriormente em vitaminas, bolos e sorvetes.

6. Utilize suco de limão para evitar oxidação

Caso precise armazenar bananas cortadas, evite que escureçam aplicando algumas gotas de suco de limão ou abacaxi. O ácido cítrico ajuda a reduzir a oxidação, mantendo a aparência e o sabor da fruta por mais tempo.

7. Armazene bananas-da-terra corretamente

Essa variedade é usada principalmente para cozinhar e requer cuidados específicos. Mantenha as bananas-da-terra em um local fresco até amadurecerem. Para acelerar o processo, coloque-as em um saco de papel junto com uma maçã ou tomate.

Dicas extras para evitar o desperdício

Com essas técnicas, é possível prolongar a vida útil da banana e evitar desperdícios desnecessários