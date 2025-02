O tradicional pão de queijo mineiro é feito com queijo meia cura, mas há diversas possibilidades para inovar no sabor e na textura. A culinária mineira, no entanto, nos comprova que o bom queijo é o que faz essa iguaria saborosa.

Queijos curados e duros funcionam melhor na receita, pois podem ser ralados e se misturam bem à massa. Queijos frescos ou muito gordurosos podem prejudicar a textura do pão, tornando-o excessivamente úmido ou pesado.

Independente da versão, a base da receita é sempre a mesma: ferva leite ou, água com óleo ou, manteiga, escalde o polvilho e misture até formar uma massa. Depois, é só adicionar o queijo, os ovos e ajustar o sal. Modele as bolinhas e asse em forno preaquecido a 180°C até dourar.

Receita tradicional de pão de queijo com queijo meia cura

O autêntico pão de queijo mineiro, com sabor marcante e textura elástica e feito com polvilho azedo.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de água;

1 xícara (chá) de leite;

1/2 xícara (chá) de óleo;

1 colher (sopa) de sal;

4 xícaras (chá) de polvilho azedo;

5 ovos;

2 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado.

Modo de preparo:

ferva o leite com o óleo e despeje sobre o polvilho azedo, misturando bem; espere amornar e adicione os ovos e o queijo, misturando até formar uma massa homogênea; modele as bolinhas e asse em forno preaquecido a 180°C por 25 minutos.

Aprenda a fazer outras 10 versões de pão de queijo

O pão de queijo é um dos quitutes mais amados do Brasil. Originário de Minas Gerais, ele conquista paladares com sua casquinha crocante e interior macio. A versatilidade dessa iguaria permite diversas variações, desde a receita tradicional até versões recheadas e sem lactose. Veja a seguir, diferentes formas de preparo.

1. Pão de queijo sem lactose

Ingredientes:

500g de polvilho azedo;

250ml de leite vegetal (coco, amêndoas ou arroz);

125ml de azeite ou óleo;

2 ovos;

200g de queijo vegano ralado;

1 colher de chá de sal.

Modo de preparo:

aqueça o leite vegetal e o azeite; misture com o polvilho até formar uma farofa; acrescente os ovos, o sal e o queijo vegano; modele bolinhas e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 25 minutos.

2. Pão de queijo com queijo parmesão

Ingredientes:

500g de polvilho doce;

250ml de leite;

100ml de óleo;

2 ovos;

200g de queijo parmesão ralado;

1 colher de chá de sal.

Modo de preparo:

misture o leite e o óleo e leve ao fogo até ferver. Escalde o polvilho com essa mistura; acrescente os ovos e o queijo parmesão e misture bem; modele e asse em forno preaquecido a 180°C por 25 minutos.

3. Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes:

1 xícara de leite;

1/2 xícara de óleo;

2 ovos;

2 xícaras de polvilho doce;

1 colher de chá de sal;

100g de queijo minas ralado.

Modo de preparo:

bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa homogênea; despeje em forminhas untadas e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos.

4. Pão de queijo fit (com tapioca e queijo Cottage)

Ingredientes:

1 xícara de goma de tapioca;

1 ovo;

50g de queijo cottage;

1 colher de sopa de parmesão ralado;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea; modele pequenas bolinhas e leve ao forno a 180°C por 20 minutos.

5. Pão de Queijo com batata-doce

Ingredientes:

1 xícara de purê de batata-doce;

1 xícara de polvilho doce;

1 xícara de queijo parmesão ralado;

1 ovo;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea; modele e asse a 180°C por 25 minutos.

6. Pão de queijo vegano (sem leite e ovos)

Ingredientes:

1 xícara de polvilho doce;

1 xícara de polvilho azedo;

1 xícara de batata inglesa cozida e amassada;

1/2 xícara de azeite;

1/2 xícara de água morna;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture os ingredientes até formar uma massa homogênea; modele e leve ao forno a 180°C por 30 minutos.

O sabor mineiro da iguaria é irresistível, e com receitas inovadoras o alimento agrada a todos os paladares

7. Pão de queijo com queijo gorgonzola

Ingredientes:

500g de polvilho azedo;

250ml de leite;

100ml de óleo;

2 ovos;

100g de queijo minas ralado;

100g de queijo gorgonzola amassado;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture os ingredientes e amasse bem até formar uma massa homogênea; modele as bolinhas e asse em forno preaquecido a 180°C por 25 minutos.

8. Pão de queijo com requeijão

Ingredientes:

500g de polvilho doce;

200g de queijo minas ralado;

2 ovos;

100ml de leite;

100g de requeijão cremoso;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea; modele e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos.

9. Pão de queijo de frigideira

Ingredientes:

1 ovo;

2 colheres de sopa de polvilho doce;

1 colher de sopa de queijo ralado;

1 colher de sopa de leite;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture os ingredientes e despeje em uma frigideira antiaderente aquecida; cozinhe em fogo baixo até dourar dos dois lados.

10. Pão de queijo recheado

Ingredientes:

500g de polvilho doce;

250ml de leite;

100ml de óleo;

2 ovos;

200g de queijo parmesão ralado;

1 colher de chá de sal;

recheio a gosto (requeijão, queijo, presunto, frango desfiado).

Modo de preparo: