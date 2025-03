O molho branco é um dos acompanhamentos mais versáteis da culinária, sendo utilizado em massas, carnes e gratinados. Com uma base simples de leite, manteiga e farinha, ele ganha texturas e sabores diferenciados conforme os ingredientes adicionados. Sua cremosidade e suavidade o tornam um coringa na cozinha, agradando a diversos paladares.

A praticidade também é um dos grandes atrativos dessa receita. Com poucos ingredientes e um tempo de preparo reduzido, o molho branco é ideal para quem busca opções rápidas sem abrir mão do sabor. No entanto, para elevar o prato a outro nível, a escolha dos queijos pode fazer toda a diferença.

Como preparar o molho branco tradicional e com variações de queijos

Seja para um toque levemente salgado do parmesão, a cremosidade do queijo prato ou a intensidade do provolone, a inclusão de diferentes queijos transforma essa receita clássica em uma experiência gastronômica.

Receita de molho branco tradicional

Ingredientes:

1 litro de leite gelado;

3 colheres (sopa) de manteiga;

3 colheres (sopa) de farinha de trigo;

½ colher (chá) de sal;

noz-moscada ralada a gosto.

Modo de preparo:

em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio; acrescente a farinha e misture bem por cerca de dois minutos, até formar um creme levemente dourado, conhecido como roux; adicione o leite gelado de uma vez e mexa vigorosamente com um batedor de arame para dissolver qualquer grumo; aumente o fogo até levantar fervura, depois abaixe e tempere com sal e noz-moscada; cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até engrossar; se desejar uma textura ainda mais lisa, bata rapidamente no liquidificador antes de servir.

Molho branco com queijo parmesão

Ingredientes:

2 xícaras (480 ml) de leite gelado;

1 e ½ colher (sopa) de farinha de trigo;

1 e ½ colher (sopa) de manteiga;

½ xícara (60 g) de queijo parmesão ralado fino;

1 pitada de noz-moscada ralada na hora;

1 colher (chá) rasa de sal;

1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída na hora.

Modo de preparo:

em uma panela, derreta a manteiga e acrescente a farinha, mexendo por dois minutos até formar um roux; adicione o leite e mexa sem parar para evitar grumos; quando ferver, reduza o fogo e cozinhe até o molho espessar; tempere com sal, noz-moscada e pimenta; acrescente o queijo parmesão e misture bem até incorporar; sirva imediatamente com massas ou carnes grelhadas.

Com o uso de queijo, o acompanhamento tem um sabor especial Freepik

Receita de molho branco com quatro queijos

Ingredientes:

150 g de queijo prato;

150 g de queijo mussarela;

50 g de queijo provolone;

50 g de queijo parmesão;

2 colheres (sopa) de manteiga;

1 e ½ colher (sopa) de farinha de trigo;

1 litro de leite morno;

sal, pimenta-branca e noz-moscada a gosto.

Modo de preparo:

derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha, mexendo até formar um creme homogêneo; aos poucos, adicione o leite morno, mexendo continuamente até obter um molho liso; acrescente os queijos e continue mexendo até que derretam completamente; tempere com sal, pimenta e noz-moscada; sirva imediatamente com massas, lasanhas ou gratinados.

Com essas variações, o molho branco se adapta a diferentes ocasiões e gostos, garantindo sabor e cremosidade em qualquer receita.