O brownie, apesar de parecer uma receita simples, esconde alguns desafios que podem comprometer seu resultado. Muitos erram no tempo de forno, na mistura dos ingredientes ou no corte da sobremesa.

A seguir vamos compartilhar algumas dicas que vão ajudar a fazer a receita perfeita, com textura impecável e sabor irresistível. Para começar, veja os principais erros, no momento do preparo e como evitá-los:

Mexer demais a massa

A farinha de trigo deve ser incorporada aos poucos e misturada suavemente. Mexer em excesso desenvolve o glúten e pode resultar em um brownie mais firme, perdendo a textura macia característica.

Erro na cocção

Se assado de menos, o brownie pode ficar cru. Se assado demais, vira um bolo comum. O segredo está em observar a superfície: assim que formar uma casquinha, ele está no ponto certo para sair do forno.

Cortar na hora errada

Cortar o brownie ainda quente pode quebrá-lo. O ideal é deixá-lo esfriar completamente antes de fatiar, de preferência depois de um tempo na geladeira.

Erro ao desenformar

O papel-manteiga só deve ser retirado quando o brownie estiver frio para evitar que ele se despedace.

Bordas ressecadas

Para um brownie uniforme, descarte as bordas ao servir, já que elas tendem a assar mais rapidamente e podem ficar secas.

Leia também:

Receita de brownie simples

Agora que você já sabe o que evitar, confira esta receita prática para fazer um brownie delicioso com textura perfeita.

Ingredientes (10 porções)

5 colheres de manteiga;

3 ovos;

3 xícaras de achocolatado;

6 colheres de açúcar;

12 colheres de farinha de trigo;

Modo de preparo (30 min)

derreta a manteiga e reserve; em um recipiente, misture os ovos e o açúcar até obter uma textura homogênea; acrescente a manteiga derretida à mistura de ovos e açúcar; adicione o achocolatado e a farinha de trigo, mexendo suavemente para não desenvolver o glúten; unte uma forma com manteiga e polvilhe achocolatado para evitar uma camada branca de farinha; leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos. Retire assim que a casquinha se formar na superfície; deixe esfriar antes de cortar. Para um resultado ainda melhor, leve à geladeira por pelo menos uma hora antes de desenformar.

Agora que você conhece os segredos para preparar um brownie perfeito, aproveite esta receita fácil e deliciosa para surpreender a todos!