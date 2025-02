O salpicão é um prato clássico da culinária brasileira, perfeito para qualquer refeição, desde um almoço rápido até celebrações especiais. Combinando ingredientes simples como frango desfiado, vegetais crocantes e um toque cremoso de maionese, essa receita agrada a todos os paladares.

Além disso, as receitas são ótimas opções para uma refeição em épocas quentes do ano, já que combinam ingredientes em um uma mistura fria e prática. E para inovar, confira algumas versões do salpicão para diversificar seu cardápio.

Leia também:

Veja 4 receitas de salpicão práticas

O salpicão pode ser feito de diversas formas e com condimentos variados, mas a batata palha é um dos ingredientes clássicos da receita, que acrescenta crocância à refeição. Entretanto, quando misturada à receita, com o tempo ela fica murcha. Para evitar essa reação, um truque é misturar o ingrediente apenas na quantidade a ser consumida na hora ou servir a batata à parte.

1. Salpicão Clássico

Ingredientes:

500 g de peito de frango cozido e desfiado;

2 cenouras raladas;

1 lata de ervilha;

1 lata de milho verde;

200 g de uva-passa;

1 maçã picada;

maionese e cheiro-verde a gosto;

batata palha para finalizar.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes, exceto a batata palha; leve à geladeira por pelo menos 30 minutos; finalize com a batata palha na hora de servir.

2. Salpicão com Alho-Poró

Essa versão tem um toque especial e sofisticado.

Ingredientes:

500 g de frango desfiado;

1 alho-poró fatiado;

1 cebola picada;

1 cenoura ralada;

1 maçã verde picada;

1 colher (sopa) de suco de limão;

3 colheres (sopa) de requeijão;

3 colheres (sopa) de maionese;

cheiro-verde a gosto;

batata palha para finalizar.

Modo de preparo:

refogue a cebola e o alho-poró até murcharem; misture com os demais ingredientes e leve à geladeira; sirva com batata palha.

3. Salpicão de Carne

Uma versão diferente, mas igualmente deliciosa.

Ingredientes:

500 g de carne em tiras (patinho ou coxão mole);

3 colheres (sopa) de manteiga;

2 dentes de alho picados;

1/2 xícara de vinho branco;

500 g de batata em tiras cozidas;

1 cenoura em tiras cozida;

100 g de alho-poró fatiado;

100 g de salsão em tiras;

100 g de azeitonas picadas;

sal e pimenta a gosto;

1 caixa de creme de leite;

200 g de maionese.

Modo de preparo:

refogue a carne com manteiga, alho e vinho e cozinhe por 15 minutos; misture com os vegetais e finalize com creme de leite e maionese.

A opção vegetariana é perfeita para incluir quem não consome carne ou derivados Freepik

4. Salpicão Vegetariano

Ideal para quem não consome carne.

Ingredientes:

1 xícara de grão-de-bico cozido;

1 cenoura ralada;

1 lata de milho;

1 lata de ervilha;

1/2 xícara de nozes picadas;

3 colheres (sopa) de iogurte natural;

3 colheres (sopa) de maionese vegana;

cheiro-verde a gosto.

batata palha para finalizar.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes; leve à geladeira antes de servir.

Essas versões de salpicão são perfeitas para diversificar seu cardápio e surpreender no almoço. Escolha a sua preferida e aproveite!