O strogonoff de frango é um clássico da culinária brasileira, apreciado por sua praticidade e sabor inconfundível. Com origem na Rússia, o prato ganhou versões adaptadas ao paladar nacional, tornando-se uma presença constante nas mesas do país. Tradicionalmente preparado com frango, creme de leite e temperos marcantes, é servido acompanhado de arroz branco e batata palha.

Apesar de ser um prato simples, o strogonoff permite inúmeras variações, tornando-se uma opção versátil para diferentes gostos e necessidades. Versões mais saudáveis, com ingredientes substitutivos, ou até mesmo preparados em equipamentos modernos, como a airfryer, dão um toque especial à receita tradicional.

Confira três versões da receita de strogonoff de frango

Seja para um jantar rápido durante a semana ou para inovar no cardápio, vale a pena experimentar diferentes maneiras de preparar esse prato tão querido.

Strogonoff de frango na airfryer

Ingredientes (8 porções)

700 g de peito de frango em cubos;

suco de 2 laranjas médias;

1 cebola pequena ralada;

2 dentes de alho ralados;

1 colher (café) de páprica doce;

1 colher (café) de açafrão;

1 colher (café) de chimichurri;

1 colher (café) de lemon pepper;

3 colheres (sopa) de mostarda;

3 colheres (sopa) de ketchup;

170 g de milho-verde;

80 g de cogumelos fatiados;

80 g de azeitonas picadas;

400 g de creme de leite;

sal a gosto;

azeite para untar.

Modo de preparo:

em um recipiente, tempere o frango com o suco de laranja, cebola, alho, sal e os temperos secos. Misture bem; disponha o frango em um refratário untado com azeite e leve à airfryer a 180°C por 10 minutos; misture o creme de leite com o ketchup e o restante da mostarda e reserve; retire o frango da airfryer e adicione milho, cogumelos, azeitonas e o creme reservado. Misture bem; volte à airfryer por mais 7 minutos a 170°C. Sirva quente com arroz e batata palha.

Além dos tradicionais acompanhamentos, as versões do prato incluem novos temperos e até crocância iStock

Receita de strogonoff de frango com creme de ricota

Ingredientes (8 porções)

1 colher (sopa) de azeite;

1 cebola picada;

600 g de peito de frango em cubos;

2 colheres (sopa) de extrato de tomate;

1 colher (sopa) de mostarda;

1 colher (sopa) de molho inglês;

1 concha de conhaque (opcional, para flambar);

1 xícara (chá) de champignons fatiados;

1 pote de creme de ricota;

1/2 xícara (chá) de leite desnatado;

sal a gosto.

Modo de preparo:

em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até murchar; adicione o frango e cozinhe até dourar levemente; acrescente o extrato de tomate, mostarda e molho inglês, misturando bem; caso queira flambar, despeje o conhaque aquecido e deixe a chama apagar sozinha; junte os champignons e refogue por alguns minutos; adicione o creme de ricota e o leite, mexendo até aquecer; acerte o sal e sirva acompanhado de arroz branco e batata palha.

Veja também:

Strogonoff de frango crocante

Ingredientes (8 porções)

600 g de peito de frango em cubos;

1 colher (sopa) de páprica defumada;

1 colher (chá) de pimenta-do-reino;

sal a gosto;

3 dentes de alho picados;

1 cebola picada;

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

300 ml de caldo de legumes;

200 g de creme de leite;

1/3 xícara (chá) de palmito picado.

Para o crocante

150 g de bacon picado;

2 dentes de alho picados;

1 xícara (chá) de farinha panko.

Modo de preparo:

em uma panela, refogue o alho e a cebola até dourarem levemente; adicione o frango e tempere com páprica, pimenta e sal. Refogue bem; acrescente a farinha de trigo e mexa por mais 3 minutos; no liquidificador, bata 3/4 do palmito com o caldo de legumes e o creme de leite até formar um creme homogêneo; adicione o restante do palmito picado e o creme à panela. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos até engrossar.

Preparo do crocante:

em uma frigideira, frite o bacon até ficar crocante; adicione o alho e refogue por mais alguns minutos; misture a farinha panko e ajuste o sal, se necessário. Refogue por mais 1 minuto; finalize o strogonoff salpicando o crocante por cima antes de servir.

Experimente essas variações e descubra novos sabores para o clássico strogonoff de frango!