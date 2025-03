Quando as temperaturas caem, nada melhor do que um bom caldo quente para aquecer o corpo e confortar o paladar. Os caldinhos tradicionais fazem sucesso em diversas regiões do Brasil e são opções nutritivas e saborosas para os dias frios que chegam com a mudança das estações e os finais de tarde frios.

Confira quatro receitas clássicas e fáceis de preparar

Aprenda receitas simples para se aquecer nestas trocas bruscas de temperatura ao chegar o outono.

1. Caldo de Quenga

Esse caldo à base de frango e mandioca é cremoso e bem temperado, perfeito para aquecer.

Ingredientes:

1 litro de água;

500g de peito de frango;

800g de mandioca;

1 tablete de caldo de galinha;

4 dentes de alho amassados;

1 pimentão verde picado;

2 cebolas picadas;

1 copo (americano) de milho verde;

1 lata de creme de leite;

1 molho de couve;

cheiro-verde, coentro e sal a gosto.

Modo de preparo:

refogue a cebola, o alho, o pimentão, o caldo de galinha e o frango em água suficiente para cobrir; cozinhe até o frango ficar macio, depois desfie-o e reserve o caldo; cozinhe a mandioca separadamente e bata no liquidificador; junte o frango desfiado e a mandioca ao caldo reservado e cozinhe por mais 20 minutos; finalize com milho verde, creme de leite, couve picada e cheiro-verde.

2. Caldo de Mocotó

Rico em colágeno, esse caldo é conhecido pelo sabor intenso e pelo alto valor nutritivo.

Ingredientes:

1 mocotó cortado em rodelas;

2 cebolas grandes picadas;

3 dentes de alho amassados;

meia xícara (chá) de coentro picado;

meia xícara (chá) de salsa picada;

pimenta-do-reino e malagueta a gosto;

ovos de codorna crus;

cheiro-verde picado;

água suficiente para o cozimento;

sal a gosto.

Modo de preparo:

cozinhe o mocotó na panela de pressão com água e todos os temperos por cerca de 50 a 60 minutos, até que a carne se solte dos ossos; retire os ossos e mantenha a carne no caldo apurado na hora de servir, coloque dois ovos de codorna crus em cada caneca e despeje o caldo quente por cima. Decore com cheiro-verde e pimenta.

3. Caldo de Inhame

Com textura cremosa e sabor suave, esse caldo combina o inhame com frango e ervilha.

Ingredientes:

1 kg de inhame descascado e picado;

1 peito de frango com osso;

4 dentes de alho amassados;

1 cebola picada;

3 colheres (sopa) de óleo;

sal e cheiro-verde a gosto;

1 pacote de ervilha seca (500g);

200g de paio picado em cubinhos.

Modo de preparo:

refogue o alho, a cebola e o sal no óleo, adicione o frango inteiro e cozinhe até dourar. Retire o frango, desfie e reserve; cozinhe o inhame e bata no liquidificador; volte com a mistura à panela, adicione o frango desfiado e deixe encorpar; para o caldo de ervilha, frite o paio e reserve; na mesma panela, refogue o alho e a cebola, adicione a ervilha e cozinhe por 15 minutos na pressão; bata no liquidificador e misture ao paio antes de servir.

4. Caldo de Canjiquinha com Costelinha

Clássico da culinária mineira, é um prato completo e delicioso.

Ingredientes:

1 kg de costelinha de porco;

Tempero caseiro (alho e sal) a gosto;

1 copo (americano) de canjiquinha;

1 litro de água;

3 colheres (sopa) de óleo;

3 dentes de alho picados;

1 tablete de caldo de galinha;

colorau a gosto.

Modo de preparo:

cozinhe a canjiquinha na panela de pressão por 15 minutos; em uma panela, refogue o alho e o colorau no óleo e adicione a canjiquinha cozida. Reserve; tempere a costelinha e frite em óleo quente até dourar; refogue a costelinha em outra panela com alho e mais temperos, adicione água e cozinhe até a carne amaciar; misture com a canjiquinha e sirva.

Ideal para dias frios, os caldos são uma boa opção para quem é pego desprevenido nas mudanças de temperatura e acaba doente Freepik

Fuja do tradicional conheça outras receitas de caldos diferentes

1.Canjica com raspas de laranja

A clássica canjica ganha um toque especial com raspas de laranja.

Ingredientes:

500g de milho para canjica (branco ou amarelo);

pau de canela a gosto;

6 cravos-da-índia;

1 anis estrelado (opcional);

2 xícaras de açúcar branco ou mascavo;

1 lata de leite condensado;

2 litros de leite;

1 vidro de leite de coco;

200g de coco ralado;

200g de amendoim torrado, sem pele e triturado;

casca e raspas de 1 laranja (sem a parte branca);

uma pitada de sal;

coco queimado ralado e canela em pó para finalizar.

Modo de preparo:

lave e escorra o milho de canjica; cozinhe na panela de pressão com a canela, os cravos e o anis, cobrindo com água e deixando cozinhar por 30 a 40 minutos; após o cozimento, retire os temperos e adicione a casca da laranja, açúcar, leite condensado e leite aos poucos, mexendo sempre; acrescente o leite de coco, coco ralado, amendoim e sal; retire a casca da laranja e finalize com raspas de laranja, coco queimado e canela em pó.

Dica: Para reduzir o tempo de cozimento, deixe o milho de molho por algumas horas. O açúcar branco pode ser substituído pelo mascavo para um sabor mais rústico.

2. Caldo de cenoura e abóbora picante

Ingredientes:

1kg de abóbora japonesa descascada e picada;

3 cenouras descascadas e picadas;

2 dentes de alho sem pele e sem germe;

1 cebola pequena cortada em quatro partes;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 litro de água.

Para a finalização:

1 colher (sopa) de mostarda amarela em pó;

1 colher (chá) de páprica picante;

sal a gosto.

Modo de preparo:

cozinhe a cenoura, a abóbora, a cebola e o alho na água até ficarem bem macios; processe tudo com um mixer ou liquidificador; tempere com sal, pimenta, mostarda em pó e páprica picante; a base pode ser adaptada para outros vegetais, como abobrinha, couve-flor, repolho e brócolis.

3. Caldo de pescoço de peru

Ingredientes:

1kg de pescoço de peru;

1kg de mandioca;

1 cebola grande;

1 tablete de caldo de galinha;

1 colher (chá) de colorau;

tempero de alho e sal, óleo e cheiro-verde a gosto.

Modo de preparo:

ferva o pescoço de peru por 30 minutos, escorra, deixe esfriar e retire o excesso de gordura. Separe a carne em pedaços pequenos; refogue no óleo com alho, sal e colorau por cinco minutos; cubra com água e cozinhe por 30 minutos na panela de pressão; verifique se a carne está macia e quase desmanchando; acrescente a cebola picada e o caldo de galinha, cozinhando por mais três minutos; cozinhe a mandioca por 30 minutos, bata no liquidificador até formar uma pasta e misture à carne. Serve seis porções.

4. Caldo de cumbaca

Ingredientes:

1kg de cumbaca (peixe);

1 ½ colher (sopa) de óleo;

2 tomates picados sem sementes;

2 cebolas picadas;

½ pimentão picado;

1 limão;

1 colher (chá) de colorau;

2 colheres (sopa) de extrato de tomate;

250ml de leite de coco;

1 colher (sopa) de tempero de alho e sal;

coentro ou salsa a gosto.

Modo de preparo:

coloque o peixe em água quente, abra e limpe por dentro; tempere com alho, sal e limão diluídos, acrescente o colorau em um copo de água; aqueça o óleo em uma panela e sele o peixe; adicione tomate, cebola, pimentão, extrato de tomate e um copo de água. Cozinhe até engrossar e o peixe ficar bem macio; desligue o fogo e acrescente o leite de coco antes de servir.

Essas receitas de caldinho quente são perfeitas para os dias frios, oferecendo opções para todos os gostos. Escolha a sua preferida e aproveite o inverno com muito sabor e conforto!