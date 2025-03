Celebrado em 26 de março, o Dia do Cacau destaca a importância dessa fruta para a gastronomia e a economia do país. Muito além do chocolate, a fruta rende receitas deliciosas com carnes e cafés também.

Então, já que o cacau hoje é o nosso protagonista, vamos compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre. Para começar, você sabe como é o processo para transformá-la em chocolate?

Embora o chocolate esteja presente no dia a dia de milhões de pessoas, poucos conhecem as etapas envolvidas na sua produção. Desde a colheita até a moldagem da barra, o processo exige técnicas específicas para garantir sabor e qualidade.

Como o cacau se transforma em chocolate?

O chocolate que chega às prateleiras passa por diversas etapas até alcançar o sabor e a textura ideais. O processo, que pode ser artesanal ou industrializado, segue passos fundamentais:

Colheita e seleção : os frutos do cacaueiro são colhidos manualmente e abertos para retirada das sementes;

Fermentação: as sementes são fermentadas por alguns dias, desenvolvendo os compostos de sabor e aroma;

Secagem : os grãos são expostos ao sol, reduzindo a umidade e intensificando as notas de cacau;

Torrefação: as amêndoas são torradas para acentuar o sabor e facilitar a remoção da casca;

Moagem : após descascadas, as amêndoas se transformam em nibs de cacau, que são moídos até formar uma pasta chamada liquor de cacau;

Refinamento e mistura : dependendo do tipo de chocolate, outros ingredientes são adicionados, como manteiga de cacau, leite e açúcar;

Conchagem : a massa é misturada por horas para melhorar a textura e eliminar acidez excessiva;

Temperagem : o chocolate é resfriado e reaquecido para estabilizar os cristais de gordura, garantindo brilho e textura homogênea;

Moldagem e resfriamento: o chocolate é despejado em formas, resfriado até endurecer e depois embalado para a comercialização.

Curioso o processo, não é? Veja agora como a fruta cai bem também com carne de porco, carne de pato e poder dar um toque especial no seu cafezinho.

Receitas com cacau: pratos e bebidas que destacam o sabor do fruto

Confira três receitas especiais que utilizam cacau de maneira criativa, em preparos salgados e doces.

1. Costelinha de porco no cacau

Ingredientes

2,5 kg de costelinha suína carnuda e sem muita gordura, em duas bandas de 1,250 kg cada;

1 colher (sopa) de sal;

1/2 xícara (chá) de cacau em pó;

3/4 de xícara (chá) de açúcar de coco;

2 xícaras (chá) de vinho tinto;

4 colheres (sopa) de nibs de cacau.

Modo de preparo

tempere as costelinhas com sal, cacau e açúcar. Regue com vinho tinto, cubra com papel-alumínio e deixe marinar na geladeira por 12 a 24 horas; aqueça o forno a 160ºC; corte seis folhas de papel-alumínio e monte pacotes duplos para cada banda de costelinha; coloque uma banda sobre o papel-alumínio, regue com a marinada e polvilhe nibs de cacau. Feche bem os pacotes; asse por cerca de 2 horas; abra os pacotes, regue com a marinada restante e asse a 180ºC por mais 30 minutos, regando a carne a cada 10 minutos; retire do forno e sirva.

O Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo Freepik

2. Café espresso com cacau, mel, laranja e leite

Ingredientes

40 g de cacau em pó extra brute;

70 g de mel;

150 g de espresso (4 doses);

Raspas de meia laranja;

4 g de canela em pó;

400 g de leite;

200 g de creme de leite fresco;

chantilly a gosto;

raspas de chocolate a gosto.

Modo de preparo

prepare os expressos e infusione as raspas de laranja; misture o cacau, mel, canela e o café infusionado (sem as raspas) em uma jarra; adicione o leite e o creme de leite gelados; bata com um mixer até homogeneizar; sirva em copos e finalize com chantilly e raspas de chocolate.

3. Pato no cacau

Ingredientes

Para o pato:

1 kg de coxa de pato;

1,2 kg de gordura de pato;

1 cebola branca em cubos;

8 dentes de alho;

2 ramos de tomilho;

1 folha de louro;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para o molho mole:

6 pimentas-de-cheiro;

6 pimentas Cambuci;

4 pimentas dedo-de-moça;

2 cebolas médias picadas;

3 dentes de alho picados;

3 tomates grandes sem pele e sementes, picados;

1 xícara de amêndoas sem pele;

1/2 xícara de sementes de abóbora sem sal;

1/2 xícara de passas escuras sem semente;

4 colheres (sopa) de gergelim preto tostado;

1/2 colher (sopa) de coentro em grão moído;

1/2 colher (chá) de anis-estrelado moído;

1/4 colher (chá) de cravo em pó;

1 pau de canela moído (ou 1/2 colher de chá de canela em pó);

2 colheres (sopa) de tucupi negro;

200 ml de caldo de legumes;

100 ml de licor de cacau;

1/2 xícara de banha de pato;

80 g de chocolate 90% cacau sem açúcar;

1 colher (sopa) de açúcar mascavo;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Pato:

cubra as coxas com gordura de pato e asse a 120ºC por 3 horas.

Molho: