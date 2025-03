A melancia é a escolha perfeita para os dias quentes, pois além de refrescante, é rica em nutrientes como vitamina C, potássio e antioxidantes. No entanto, nem sempre é fácil encontrar uma fruta madura e saborosa. Para evitar surpresas desagradáveis ao chegar em casa, confira seis truques práticos para escolher a melancia perfeita.

6 segredos para escolher uma boa melancia no mercado

Confira algumas dicas que podem te auxiliar nas compras.

1. Peso: a melancia madura é mais densa

A melancia é composta por cerca de 92% de água, o que significa que uma fruta madura e suculenta deve ser mais pesada do que parece. Ao segurar duas melancias de tamanhos semelhantes, escolha a mais pesada, pois isso indica maior quantidade de suco e mais sabor.

2. Formato: prefira melancias firmes e simétricas

O formato pode dizer muito sobre a qualidade da melancia. Escolha frutas redondas ou ovais, mas que tenham uma superfície lisa e sem deformações. Irregularidades, cortes e amassados podem indicar crescimento inconsistente, resultando em uma fruta com menos sabor.

3. Manchas: o tom amarelo escuro indica doçura

Aquela mancha amarelada na casca da melancia é um ótimo sinal! Ela indica o local onde a fruta descansou no solo enquanto amadurecia. Quanto mais escura a mancha, mais tempo ela ficou na videira e, portanto, mais doce será. Evite melancias com manchas esbranquiçadas, pois podem ter sido colhidas cedo demais.

Manchas grandes e amarelas indicam que a fruta passou mais tempo amadurecendo na videira e deve ser mais doce Pexels

4. O som do “tapinha” revela a maturação

Você já viu alguém batendo na melancia no mercado? Esse método é eficaz: uma melancia madura produz um som profundo e oco ao ser levemente golpeada com os dedos ou punho. Se o som for abafado, pode indicar que a fruta está passada.

5. Casca: aparência opaca e marcas naturais são bons sinais

Melancias maduras têm uma casca firme e levemente opaca. Se estiver brilhante, significa que ainda não atingiu o ponto ideal. Além disso, marcas parecidas com teias de aranha na casca indicam que a fruta acumulou mais açúcar, tornando-se ainda mais doce.

6. Como escolher melancia cortada

Se a melancia já estiver cortada, observe a cor da polpa. Quanto mais vermelha e intensa, mais doce e madura ela está. Evite pedaços com uma aparência muito pálida ou com sementes brancas, pois indicam que a fruta ainda não amadureceu completamente.

Seguindo essas dicas, você nunca mais vai errar na escolha da melancia. Agora, é só aproveitar essa fruta refrescante e nutritiva em sucos, saladas ou pura!